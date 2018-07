Caravana TIFF aduce la Timişoara şase seri cu filme în aer liber

Caravana TIFF aduce la Timişoara cea de-a IX-a ediţie a evenimentului cu seri de proiecţie a unor filme multi-premiate pentru publicul cinefil, care le va putea urmări în perioada 24 - 29 iulie, la Grădina de Vară Capitol.



"Charleston" este filmul verii care deschide serile de cinema TIFF, urmat de "Money's Money", "Foxtrot", "Caisă", "România Neîmblânzită" şi "Summer 1993".



"Un cocktail pop condimentat cu umor negru şi melodramă, care s-a bucurat de o premieră mondială în competiţia oficială de la Locarno, 'Charleston' este debutul în lungmetraj al regizorului Andrei Creţulescu. Filmul urmăreşte povestea unui triunghi amoros şi îi aduce pe marele ecran, în rol principal, pe trei dintre cei mai iubiţi actori ai momentului, Şerban Pavlu, Radu Iacoban şi Ana Ularu", transmit organizatorii evenimentului, Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc

Miercuri seară, cinefilii vor afla că "Banii sunt bani/Money's Money" urmărind thriller-ul regizat de Gela Babluani, regizorul premiat în 2006 la Sundance pentru 13 Tzameti, care prezintă aventura unui jaf ce schimbă vieţile a trei tineri infractori.



Controversatul "Foxtrot", un "studiu temerar despre durere şi ce-nseamnă să pierzi pe cineva apropiat", invită la introspecţie şi transformă un subiect foarte sensibil pe plan local într-o puternică metaforă universală despre război.



Vineri, timişorenii îl vor cunoaşte pe "Caisă", în documentarul de debut al regizorului Alex Mavrodineanu, care are drept subiect un antrenor de box ce s-a jurat că nu mai profesează, dar care se răzgândeşte atunci când întâlneşte un tânăr sportiv foarte talentat.



"România Neîmblânzită" (regia Tom Barton-Humphreys) este documentarul care prezintă frumuseţea sălbatică a României într-o manieră complexă şi autentică. Este un film realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence şi narat de Victor Rebengiuc, o producţie inedită, filmată pe parcursul unui an întreg. Cei peste 20 de cameramani implicaţi în filmarea documentarului au parcurs mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietăţilor pentru supravieţuire.



Ultima seară încheie grandios seria de proiecţii în aer liber din Grădina de Vară Capitol, cu "Vara lui 1993/Summer 1993", debutul autobiografic al regizoarei catalane Carla Simon, care urmăreşte povestea sensibilă a unei fetiţe de şase ani, nevoită să se adapteze noii sale vieţi, în sânul unei alte familii, după dispariţia mamei.



Caravana Filmelor TIFF este un proiect organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Romanesc, cu sprijinul Europa Cinemas şi al Centrului Naţional al Cinematografiei. AGERPRES