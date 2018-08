Caravana TIFF oferă trei zile de film în aer liber la Galați

Sute de persoane sunt aşteptate la film în aer liber, începând de vineri, timp de trei zile, odată cu venirea Caravanei TIFF pentru a treia oară la Galaţi, se arată într-o informare transmisă vineri de biroul de presă al Primăriei municipiului.



Potrivit sursei citate, şi în acest an, cinematograful în aer liber va fi amenajat pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor din Galaţi, iar intrarea va fi liberă.



Vineri, de la ora 21,30, în prima seară de proiecţii, gălăţenii vor putea viziona "România neîmblânzită", în regia lui Tom Barton Humphreys, un documentar care prezintă frumuseţea sălbatică a României, într-o manieră complexă şi autentică. Realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence şi narat de Victor Rebengiuc, filmul este o producţie inedită, realizată pe parcursul unui an întreg.



Sâmbătă, tot de la 21,30, rulează pelicula "Banii sunt bani/ Money's Money". Thrillerul regizat de Géla Babluani, regizor premiat în 2006 la Sundance pentru "13 Tzameti", urmăreşte aventura unui jaf care schimbă vieţile a trei tineri infractori.



Weekendul cinefil se încheie duminică, cu un cocktail pop condimentat cu umor negru şi melodramă - "Charleston". Filmul, care s-a bucurat de o premieră mondială în competiţia oficială de la Locarno, este debutul în lungmetraj al regizorului Andrei Creţulescu. Spectatorii vor urmări în aer liber povestea unui triunghi amoros care îi aduce pe marele ecran, în rol principal, pe trei dintre cei mai iubiţi actori ai momentului: Şerban Pavlu, Radu Iacoban şi Ana Ularu.



Primăria municipiului Galaţi va susţine cu 15.000 de lei organizarea acestui eveniment, suportând costurile de difuzare şi de realizare ale proiectului Caravana Filmelor TIFF 2018, respectiv drepturi de autor pentru difuzarea filmelor, cheltuieli de transport Bucureşti - Galaţi (tur-retur), echipamente de proiecţie, sunet şi logistică, echipă tehnică. AGERPRES