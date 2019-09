Carmen Chaplin, hotărâtă să regizeze un film despre Charile Chaplin, după o vizită în România

Actriţa, regizoarea şi producătoarea Carmen Chaplin va regiza "Charlie Chaplin, a Man of the World", un documentar care va explora faţete mai puţin cunoscute ale celebrului ei bunic, creatorul şi interpretul lui The Trump (Vagabondul), unul dintre cele mai renumite personaje din istoria cinematografiei, inspirat din originile şi apartenenţa lui Charlie Chaplin la cultura romă, informează site-ul revistei Variety.



Este pentru prima dată când familia Chaplin se implică din punct de vedere creativ şi industrial (la nivel de distribuţie internaţională, n.r.) în realizarea unui film despre Charlie Chaplin.



Carmen Chaplin, o nepoată a celebrului cineast american, va şi coscenaristă a acestui documentar cinematografic. Scenariul va fi scris în colaborare cu Amaia Remirez, la rândul ei coscenaristă a filmului "Another Day of Life", desemnat cel mai bun lungmetraj animat la gala European Film Awards 2018.



Documentarul "Charlie Chaplin, a Man of the World", descris de producătorii săi ca un film care "reinterpretează radical opera lui Chaplin dintr-o perspectivă romă şi care examinează persecuţia ţiganilor prin intermediul viziunii sale", este produs de compania Wave of Humanity, Dolores Chaplin, Ashim Balla şi companiile Kanaki Films şi Atlantic Pictures.



Pentru acest documentar, primul proiect cinematografic produs de Wave of Humanity, compania a ajuns la un acord cu familia Chaplin.



Noua producţie va fi realizată şi în colaborare cu compania MK2 din Franţa, care deţine drepturile asupra filmelor lui Charlie Chaplin.



Proiectul se află în prezent în etapa de dezvoltare şi va intra în producţie în primul trimestru al anului 2020.



Producătorii au angajat doi artişti foarte talentaţi din Ţara Bascilor - directorul de imagine Gorka Gomez Andreu şi editorul şi regizorul Raul de la Fuente.



Charlie Chaplin nu a făcut un secret din originile sale, dezvăluind în autobiografie că tatăl şi mama lui erau pe jumătate romi. Artistul american nu avea certificat de naştere. El a păstrat încuiată într-o noptieră o scrisoare, descoperită în 2012 de una dintre fiicele sale, Victoria Chaplin, pe care artistul o primise în ultima parte a vieţii şi în care se afirma că renumitul actor s-a născut într-o caravană romă în parcul Black Patch din Smethwick, un oraş din comitatul britanic Staffordshire.



"Era perfect conştient de moştenirea lui romă. Le-a spus tatălui meu şi celorlalţi copii ai lui că aveau origini rome. Era ceva de care el era mândru, dar care a fost trecut în mare parte cu vederea", a declarat Carmen Chaplin pentru Variety, în timpul prezenţei sale la Festivalul de Film de la San Sebastian.



Originile rome ar putea explica, alături de alţi factori, simţul identităţii care îl anima pe Charlie Chaplin şi motivul pentru care cunoscutul actor a creat cel mai renumit personaj al său, The Tramp, dar şi opoziţia lui faţă de politicile lui Hitler.



"Charlie Chaplin a fost un muzician autodidact, iar acest aspect este specific comunităţii rome. Atunci când le spui reprezentanţilor comunităţii rome că Charlie era rom, ei îţi răspund astfel: 'evident!'. Iar ei îţi spun acest lucru referindu-se la simţul umorului, la felul în care el spunea o poveste, la comedia tragică din filmele sale şi la muzica lor", a adăugat Carmen Chaplin.



Comunitatea romă reprezintă cea mai mare minoritate din Europa, a declarat scenarista Amaia Remirez. "Cea mai uşor de recunoscut reprezentare a umanităţii, The Tramp, a fost creată de un rom, iar faptul că peste tot în lume oamenii se simt legaţi de acest personaj reprezintă un concept pe care noi vrem să îl explorăm", a adăugat ea.



Documentarul va include interviuri cu membri ai familiei Chaplin, vedete care au origini rome şi alţi experţi şi reprezentanţi ai culturii rome, precum Toni Gatlif şi Stochelo Rosenberg.



"În timp ce mă plimbam prin Bucureşti în urmă cu câţiva ani, am devenit fascinată de câinii vagabonzi şi de copiii ţigani. În timp ce scormoneau prin gunoaie căutând de mâncare şi ascunzându-se de poliţişti, copiii romi mi se păreau desprinşi direct din 'The Kid' (un celebru film mut din 1921 cu Charlie Chaplin, n.r.)", a dezvăluit Carmen Chaplin.



"Am povestit ceea ce am văzut cetăţenilor români de care mă simţeam apropiată. Spre marea mea uluială, ei îi condamnau pe acei copii, considerându-i infractori şi persoane josnice. Acea întâlnire a mea cu stigmatul anti-ţigănesc a rămas profund ancorată în sufletul meu: Am văzut cum anumite persoane care, în alte ocazii erau indivizi absolut plăcuţi, puteau să considere alţi oameni ca fiind lipsiţi de valoare şi, de fapt, abia îi considerau oameni", a adăugat nepoata cineastului.

