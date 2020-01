Câștigătoarea Ursului de Aur revine la BERLINALE cu noul său proiect de lungmetraj

La doi ani de la câștigarea Ursului de Aur și a Premiului pentru cel mai bun debut cu Touch Me Not la Berlinale 2018, regizoarea Adina Pintilie revine în atenția profesioniștilor de cinema din întreaga lume cu următorul său proiect de lungmetraj Death and the Maiden (Moartea și Fecioara - titlu de lucru), în selecția prestigioasei piețe de co-producții internaționale Berlinale Coproduction Market 2020, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei internaționale de film.

Aflată deja la cea de-a 17-a ediție, Berlinale Co-Production Market este programul de facilitare a dezvoltării co-producțiilor internaționale de film din cadrul Berlinale EFM European Film Market, una dintre principalele trei piețe de film din lume, ce reunește în perioada 20-27 februarie 2020 peste 10.000 de profesionisti - producatori, sales agents, distribuitori, finanțatori din întreaga lume.

Proiectul Moartea și fecioara este prezentat de către regizoarea Adina Pintilie și producătoarea Bianca Oana în secțiunea Berlinale Directors.

Expunerea de care beneficiază proiectele la început de drum la Berlinale Co-production Market este deosebită, atât datorită programului specific creat de organizatori pentru fiecare film în parte, - ce facilitează pentru fiecare proiect selectat, întâlniri cu potențiali parteneri internaționali la cel mai ridicat nivel calitativ - cât și datorită catalogului de proiecte care circulă către toată industria prezentă la festivalul de la Berlin.

Moartea și fecioara este o radiografie cinematografică a unei relații de cuplu, cu dinamica și paradoxurile sale complexe, reflectând asupra felului în care timpul, subiectivitatea memoriei și istoria familială influențează modul în care trăim experiența intimității.

Filmul explorează arheologia emoțională a unui cuplu aflat într-un moment de cumpănă al relației, care decide să treacă printr-un proces de împreună cu regizoarea, în speranța că vor înțelege și într-un final, vor rezolva impasul în care se află.

Moartea și fecioara este un proiect susținut de către Centrul Național al Cinematografiei cu sprijin pentru dezvoltare, precum și de către fondul internațional SEE Cinema Network. Printre partenerii deja confirmați ai proiectului se află și doi dintre co-producătorii TOUCH ME NOT, Agitprop Bulgaria și PINK Cehia. Adina Pintilie continuă să lucreze cu directorul de imagine George Chiper, cu care colaborează de peste 10 ani.

Moartea și fecioara va intra în producție in 2021.

Bianca Oana - producătoare, despre selecția la Berlinale Coproduction Market 2020:

"Având în vedere succesul international obținut cu TOUCH ME NOT, - care după ce a câștigat Ursul de Aur la Berlinale, a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film pentru cel mai bun film european de debut, a fost selectat in peste 150 de festivaluri internationale si distribuit in cinematografe in peste 35 de tari, cu recenzii entuziaste în cele mai importante publicații internaționale și naționale, - considerăm că selecția la Berlinale Co-production Market 2020 este crucială pentru a dezvolta in continuare un parcurs internațional de anvergură cu urmatorul proiect de lungmetraj Moartea și fecioara.

Pentru noi este important să găsim partenerii potriviți care să ne ajute să poziționăm filmul în ceea ce privește finanțarea și vizibilitatea pe plan internațional, pentru a permite regizoarei Adina Pintilie să își dezvolte armonios metoda de lucru inovatoare, în care ficțiunea și realitatea fuzionează într-un mod organic și creează o experiență cinematografică unică, cu profund impact la nivel social."