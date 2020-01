Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Veneția

facebook

Actriţa australiană Cate Blanchett va prezida juriul celei de-a 77-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, care se va desfăşura în perioada 2 - 12 septembrie 2020.

Juriul internaţional al celebrului festival italian atribuie în fiecare an trofeul Leul de Aur pentru cel mai bun film, alături de alte premii importante.



Alegerea actriţei Cate Blanchett în această funcţie a fost făcută pe 10 ianuarie de Consiliul de administraţie al Bienalei de la Veneţia, prezidat de Paolo Baratta, care a confirmat astfel recomandarea făcută de directorul Mostrei, Alberto Barbera.



Cate Blanchett, protagonista unor filme precum "Carol", "Blue Jasmine" şi "The Aviator", reprezintă un atu major pentru Festivalul de la Veneţia, care s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de critici legate de lipsa diversităţii de gen din programele ediţiilor sale din ultimii ani.



Actriţa australiană a fost recompensată în 2007 cu premiul de interpretare feminină la Veneţia - Copa Volpi - graţie rolului său din filmul "I'm Not There", regizat de Todd Haynes. Cate Blanchett are în palmares şi două premii Oscar: pentru rolul secundar din "The Aviator", în 2005, respectiv pentru rolul principal din filmul "Blue Jasmine", în 2014.



În urmă cu câteva zile, celelalte două mari festivaluri europene - Cannes şi Berlin - au anunţat personalităţile alese pentru a prezida juriile lor internaţionale. Jeremy Irons va prezida juriul Berlinalei, iar Spike Lee pe cel de pe Croazetă.

AGERPRES