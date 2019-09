Cea de-a cincea ediție a Bucharest International Dance Film Festival și-a desemnat câștigătorii

Bucharest International Dance Film Festival 2019 și-a desemnat câștigătorii, la finalul a cinci zile de competiție, proiecții speciale și masterclass-uri cu invitați de renume din industria cinematografică.

Juriul ediției de anul acesta a fost format din Peter Schneider (SUA), producător de teatru și film american, primul președinte al Studiourilor Walt Disney; Andy Wood (UK), renumit creator de film de dans, profesor și selecționer al Leeds International Film Festival, alături de Ada Solomon (RO), unul dintre cei mai importanți producători de film din România, Gülin Üstün (TR), directorul Meetings on The Bridge, platforma de co-producții din cadrul Istanbul Film Festival, și Martine Dekker (NL), directorul festivalului Cinedans din Amsterdam.

În competiția internațională, Premiul pentru Cel mai bun film, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat ex-aequo filmelor Danse, Poussin (R: Clémence Dirmeikis; C: Lucie Germon, 2016, FR) și Otherland (R: Jan Pieter Tuinstra; C: Keren Levi, 2018, NL).

Motivația juriului: „Două filme premiate ex-aequo pentru modul diferit de abordare: unul a impresionat prin sensibilitate, celălalt prin forță. Două filme care vorbesc despre comunități - unul ficțiune, unul documentar, amândouă folosind metode distincte de a trezi empatia spectatorului”.

O mențiune specială pentru un film din competiția internațională a fost acordată scurtmetrajului Saili - The Light (R: Haansol Rim, C: Danielle Derisse, 2018, USA) “datorită folosirii interesante a tehnologiei glitch și pentru că privește problematica identității dintr-un alt punct de vedere.”.

Titlul de Cel mai bun film românesc și un premiu în valoare de 500 euro au fost acordate peliculei Boot Camp (R&C: Camelia Neagoe, 2019, RO). Potrivit juriului, filmul a fost premiat pentru „modul inedit de a folosi simboluri și sunetul diegetic. Scurtul de dans are la bază o poveste imersivă, în care dansul creionează o călătorie senzorială a unui copil care se maturizează”.

În cadrul noii competiții dedicate musicalurilor, pelicula ZOMBIES (R: BALOJI, 2018, BE / CG) a câștigat Premiul Cel mai bun musical în valoare de 500 de euro: “Filmul împinge barierele genurilor de film de dans și musical, prin aducerea împreună a dansului și designului. Prin muzică și mișcare hibridă, Zombies încorporează un concept puternic, folosind imagini impresionante”.

O mențiune specială pentru Cel mai bun musical a fost acordată și producției românești Do you think it’s serious? (R: Maria Drăgoi, 2019, RO).

Motivația juriului: “Cei cinci membri ai juriului au simțit că trebuie să încurajeze regizoarea filmului să creeze noi musicaluri. Scurtmetrajul realizat ca un examen de an la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică are cântece cu versuri de un umor inteligent”.

Proiectul Happinex, prezentat de Cristian Fierbințeanu, a câștigat Premiul Cel mai bun proiect din cadrul laboratorului de dezvoltare E X P A N D, alături de 1.000 de euro, oferiți de Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc.

Motivația juriului: “Cel mai bun proiect din cadrul E X P A N D a impresionat juriul printr-un mod coerent, inteligent și curajos de exprimare. Implicând dimensiunea politică a unei teme universale într-o manieră ambițioasă și ironică, această propunere de film explorează straturile profunde ale societății cu un comentariu acid despre umanitate”.

Ca în fiecare an, publicul și-a votat preferatul, iar această valoroasă distincție i-a fost înmânată scurtmetrajului Unframed (R: Paweł Zawadzki, C: Wojciech Mochniej, 2019, PL).

Ceremonia de decernare a premiilor BIDFF 2019, găzduită de Cinema Elvire Popesco, a fost urmată de proiecția filmului documentar Maguy Marin: L'urgence d'Agir, în regia lui David Mambouch, prezentat în premieră în România.

foto credit: Ionuț Rusu