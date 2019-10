Cea de-a șaptea ediție a festivalului dedicat filmelor horror și fantasy, Dracula Film Festival, va avea loc la Brașov

În afara competiție de lungmetraj, vor fi proiectate mai multe filme în avanpremieră națională dar și în premieră la Brașov. Printre aceste filme, menționăm Zombieland: Rundă Dublă, Familia Adams, The Lighthouse, The Dead Don’t Die, Maleficent: Suverana Răului. Proiecțiile vor avea loc la Centrul Cultural Reduta și la Cinema One din Brașov.

Festivalul se deschide miercuri, 16 octombrie cu filmul american ZOMBIELAND: RUNDĂ DUBLĂ (Zombieland: Double Tap), acesta fiind proiectat în avanpremieră națională, de la ora 19.00 la Centrul Cultural Reduta din Brașov.

La un deceniu după ce Zombieland a devenit un film clasic, actorii principali (Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin și Emma Stone) se reunesc sub comanda regizorului Ruben Fleischer (Venom) și a scenariștilor Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool) pentru Zombieland: Rundă Dublă.

In acest “sequel”, protagoniștii vor avea de-a face cu zombii evoluați, cu alți supraviețuitori și cu provocările noii și improbabilei familii pe care o formează. Columbus, Tallahasse, Wichita și Little Rock se mută într-o zonă populată de zombi, unde trebuie să facă față pericolului care se ivește la fiecare colț.

Zombieland: Rundă Dublă va avea premiera în România pe 25 octombrie și este distribuit de InterComFilm

La Cinema One, va fi proiectat în avanpremieră națională FAMILIA ADDAMS (SUA 2019). ”The Addams Family” este bazat pe benzile desenate cu același nume, de Charles Addams și regizat de Conrad Vernon și Greg Tiernan , creatorii filmului “Sausage Party” (2016). Această animație comică este separată de filmele realizate în anii ’90 (“The Addams Family”, 1991 și „Addams Family Values”, 1993)

Într-o atmosferă horror, în care durerea provoacă plăcere și dezastrul este distractiv, ei se simt ca acasă. Membrii acestei familii atipice se pregătesc de o reuniune de familie, pentru a sărbători un eveniment important, dar planurile le sunt date peste cap, când o gazdă vicleană a unui reality-show își face apariția în viața lor.

The Lighthouse și The Dead Don’t Die completează lista de filme proiectate în afara competiției la Dracula Film Festival.

THE LIGHTHOUSE este filmat în alb-negru, și acțiunea se desfășoară pe o insula în New England în anul 1890, unde doi paznici de far, Thomas Wake (Willem Dafoe) și Ephraim Winslow (Robert Pattinson) își pierd mințile în izolare.

Filmul va avea premiera mondială vineri, 18 octombrie, iar în România se vede la Dracula Film Festival, la Gala de decernarea Premiilor DFF, sâmbătă 19 octombrie, la Centrul Cultural Reduta din Brașov.

Filmul a avut avanpremiera la Festivalul de Film de la Cannes din acest an.

THE DEAD DON'T DIE este o comedie de groază, filmul fiind scris și regizat de Jim Jarmusch. În distribuție apar vedetele Adam Driver, Bill Murray, Tom Waits, Iggy Pop și Selena Gomez.

Filmul a avut premiera mondială în ziua de deschidere a Festivalului de Film de la Cannes din acest an.

Tot în afara competiție Dracula Film Festival, vor fi proiectate mai multe filme de gen, care au avut premiera recent sau în perioada imediat următoare, în cinematografele din România: It Chapter Two (It: Capitolul 2), Joker, Ready or Not (Scapă cine poate),