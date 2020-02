Christian Bale și Margot Robbie în noua producție a regizorului David O. Russell

Actorii Margot Robbie şi Christian Bale vor interpreta rolurile principale în următorul film regizat de cineastul David O. Russell, al cărui titlu provizoriu este "Amsterdam".



Presa americană a dezvăluit recent că starul galez şi regizorul american urmează să colaboreze încă o dată, după ce au lucrat împreună la "The Fighter", un lungmetraj biografic dedicat pugilistului Micky Ward, care i-a adus lui Christian Bale premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, şi la thrillerul poliţist "American Hustle".



Rolul principal feminin din noua producţie cinematografică va fi interpretat de Margot Robbie.



În trecut, numele actorilor Jamie Foxx şi Angelina Jolie au fost vehiculate pentru acest proiect.



Detaliile despre intriga noului film sunt păstrate în mare secret de producătorii de la Hollywood, dar se pare că pelicula va spune povestea unui parteneriat special între un doctor şi un avocat.



Filmările vor debuta în luna aprilie.



David O. Russell, în vârstă de 61 de ani, lucrează în această perioadă şi la un film despre deturnarea unui avion, "The Skies Belong to Us", produs de Michael B. Jordan, care va interpreta şi rolul principal.



Christian Bale a jucat recent alături de Matt Damon în filmul "Ford v Ferrari", inspirat din fapte reale şi care prezintă povestea rivalităţii dintre constructorii de automobile Ford şi Ferrari la ediţia din 1966 a celebrei curse de la Le Mans. Acea peliculă a primit patru nominalizări la premiile Oscar şi a câştigat două trofee, la categoriile "cel mai bun montaj" şi "cel mai bun montaj de sunet".



Christian Bale, în vârstă de 45 de ani, este renumit pentru transformările fizice extreme prin care trece pentru unele dintre rolurile sale. Starul galez s-a îngrăşat aproape 20 de kilograme pentru a-l interpreta pe fostul vicepreşedinte american Dick Cheney în filmul "Vice" din 2018, a câştigat o masă musculară impresionantă pentru a juca personajul Batman în trilogia "The Dark Knight"şi a slăbit 28 de kilograme pentru a îl interpreta pe insomniacul paranoic Trevor Reznik în thrillerul "The Machinist".



Actriţa australiană Margot Robbie, de două ori nominalizată la Oscar, a devenit cunoscută pe plan internaţional după ce a jucat în filmul "The Wolf of Wall Street", regizat de Martin Scorsese, şi s-a remarcat apoi în filme precum "I, Tonya", "Mary Queen of Scots", "Once Upon a Time... in Hollywood" şi "Bombshell".

AGERPRES