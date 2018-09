Cine ar putea să fie noul Superman?

Henry Cavill nu mai este Superman, iar în loc să îi regretăm plecarea, The Guardian propune să ne uităm la alţi actori care ar putea să preia rolul legendarului supererou.

Ryan Gosling

Ryan Gosling ar putea să fie un supererou excelent: e înalt, atletic şi, aşa cum filmul Only God Forgives a dovedit-o, poate să facă o mulţime de lucruri din orice dialog, dacă asta este direcţia pe care Warner Bros încă o vrea.

Armie Hammer

De asemenea, Armie Hammer, care urma să-l joace pe Batman în filmul lui George Miller, anulat în 2009, ar putea să fie un supererou grozav.

Michael B Jordan

Aparent, Michael B Jordan este prima opţiune în rolul de Superman, lucru care este de înţeles. Jordan este, probabil, cel mai respectat actor din zona de supereroi. În Black Panther, acesta a atins imposibilul prin efortul pe care l-a depus pentru crearea unui răufăctor legendar.

Miles Teller

Dacă ai citit editorialul din Esquire despre Miles Teller, ştii că este un actor arogant şi destul de nesuferit, însă poate chiar de acest lucru are nevoie Superman pentru a-şi reîmprospăta imaginea. Superman este de neoprit, are intenţii bune, este dispus să-şi asume riscuri şi, poate, tot ceea ce îi lipseşte este încrederea pe care Miles Teller o are în propria persoană.

Nicolas Cage

Nicolas Cage a fost pe punctul de a-l juca pe Superman în trecut, însă a renunţat şi poate a fost cea mai bună alegere. Acum, însă, Nicolas Cage ar fi perfect pentru Superman. Cine nu s-ar uita?

Nimeni

Uite o idee bună: să ne oprim din a mai face filme cu Superman. Hai să recunoaştem că Christopher Reeve a fost cel mai bun Superman şi să mergem mai departe. Trebuie să acceptăm că Superman nu-şi mai găseşte locul într-o perioadă atât de cinică. Oricine vrea să facă un film despre Superman are două opţiuni: să facă un compromis şi să-l facă mai întunecat, mai dur, sau să păstreze caracterul la fel şi să facă un anacronism.