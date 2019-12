Cineclubul One World Romania. Zidul Berlinului - simbol al scindării Germaniei

Între 5 și 15 decembrie, la Point și la Pavilion 32 / Goethe - Institut, Cineclubul One World Romania va desfășura un eveniment de amploare, care va cuprinde proiecția a șapte documentare și dezbateri cu invitați speciali cu scopul de a revizita istoria scindării Germaniei sub presiunea contrară a regimului capitalist și a celui comunist. Prima săptămână (între 5 și 8 decembrie) va fi axată pe Zidul Berlinului, pe semnificația lui politică și simbolică.

Deși a divizat Berlinul mai puțin de treizeci de ani, violența și concretețea cu care a marcat separarea ireconciliabilă dintre sfera de influență capitalistă și cea comunistă nu poate fi ștearsă din amintirea colectivă. Intensitatea acestor ani nu a fost egalată decât de cea a euforiei cu care a fost întâmpinată dărâmarea Zidului, în 1989.



Filmele prezentate vor documenta pe rând unul dintre acești doi poli: joi, 5 decembrie, filmele „Priviți spre acest oraș”, de Karl Gass, și „Germania, Terminus Est”, de Frans Buyens, vor analiza condițiile politice, economice și sociale care au condus la construirea Zidului Berlinului. Proiecțiile vor fi urmate de un dialog cu Joachim Umlauf, directorul Goethe-Institut București. Iar duminică, 8 decembrie, „Zidul” de Jürgen Böttcher și „Ceva de făcut cu Zidul”, de Ross McElwee și Marilyn Levine, vor reconstrui din perspective multiple distrugerea acestuia și perioada imediat următoare.

Joi, 5 decembrie

Pavilion 32/ Goethe-Institut București

18.30

Priviți spre acest oraș (Schaut Auf Diese Stadt)

Germania de Est 1962

regia Karl Gass

20.15

Germania, Terminus Est (Deutschland - Endstation Ost)

Germania de Est, Belgia 1964

regia Frans Buyens

film subtitrat în limba română



Filmul analizează condițiile politice, economice și sociale care au condus la construirea Zidului Berlinului. Utilizând tehnicile documentarului direct, filmul e construit în jurul mărturiilor unor diverse persoane - muncitori, antreprenori, țărani, studenți, soldați - și își propune să demistifice o serie de idei clișeice despre Germania de Est a anului 1964.

Proiecții urmate de un dialog cu Joachim Umlauf, directorul Goethe-Institut București



Duminică, 8 decembrie

Point

18h00

Zidul (Die Mauer)

Germania 1991

regia Jürgen Böttcher

film subtitrat în limba română

Un documentar poetic și enigmatic realizat de pictorul și cineastul Jürgen Böttcher, „Zidul” surprinde evenimentul istoric al distrugerii de către populație a Zidului Berlinului, în noiembrie și decembrie 1989, din mai multe perspective: pe de o parte, din a reporterilor și turiștilor veniți la Berlin pentru a capta momentul, din a copiilor care vând trecătorilor bucăți din Zid, din a germanilor care celebrează împreună Anul Nou și, pe de altă parte, din a oficialilor foști comuniști și a locurilor abandonate după trecerea la noua ordine politică și socială.

20h00

Ceva de făcut cu Zidul (Something To Do with the Wall)

SUA 1991

regia Ross McElwee, Marilyn Levine

film subtitrat în limba română

În anul 1986, cineaștii Ross McElwee și Marilyn Levine se aflau la Berlin pentru a realiza un film despre aniversarea a 25 de ani de la ridicarea Zidului. La acel moment, structura impozantă a edificiului era intactă și părea că va dăinui veșnic drept cel mai vizibil simbol al comunismului. Trei ani mai târziu, cei doi se întorc special pentru a surprinde evenimentele imediat ulterioare distrugerii Zidului, regăsindu-și protagoniștii în mijlocul acelor momente unice de euforie colectivă și de încredere în posibilitatea de reconstrucție a Germaniei și a lumii.