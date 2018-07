CineParK începe pe 26 iulie. Vor fi proiectate peste 20 de filme de referinţă

Programul celei de-a şasea ediţii a cinematografului în aer liber - CineParK, care începe pe 26 iulie, în Parcul Regele Mihai I, include peste 20 de filme de referinţă, potrivit unui comunicat de presă al creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti.



"CineParK este un spaţiu dedicat oamenilor care caută neconvenţionalul şi care preferă să îşi petreacă timpul în aer liber, fiind o alternativă gratuită şi accesibilă la cinematograful clasic. Programul actualei ediţii include peste 20 de filme de referinţă, proiectate de joi până duminică, în intervalul orar 18,30 - 22,30", informează creart.



Vor fi proiectate filme artistice de aventură, animaţie, fantezie, comedie, dramă, acţiune şi science-fiction, printre care "Life of Pi", "Interstellar", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Joy", "500 Days of Summer", "Jack Ryan: Shadow Recruit", "The way, way back".



Cei mici vor putea urmări alături de părinţi filme de animaţie şi de familie - "Wall-E", "Ferdinand", "The Book of Life", "We bought a Zoo", "Brave", "Wreck-it Ralph", "Khumba", "Big Hero 6", "Coco".



Noutatea ediţiei din acest an o constituie proiecţiile de filme româneşti - "Două Lozuri", "Minte-mă frumos" şi "Nunta Mută".



Pe tot parcursul evenimentului, de joi până duminică, în intervalul orar 17,00 - 22,30, vizitatorii sunt aşteptaţi cu o zonă de Food and Drinks, într-un decor special.



Intrarea este liberă. AGERPRES