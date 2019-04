Cinepolitica se întoarce - 4 zile de film politic în București „The Factory”- regizat de Yury Bykov, deschide festivalul

Festivalul Internațional de Film Cinepolitica, singurul festival din Europa Centrală și de Est dedicat filmului politic, revine între 18 și 22 aprilie, în București, la Cinema Elvire Popesco.

După un 2018 agitat politic pe plan mondial, dar și în România, cea de-a opta ediție a festivalului Cinepolitica aduce pentru spectatorii săi cele mai noi și puternice filme cu tematică predominant politică, lungmetraje, filme de ficțiune sau documentare, reunite sub sloganul „Not so politically correct”.

“Am ajuns la cea de a opta ediție a Cinepolitica păstrând nealterată aceeași dorință: să prezentăm filme din spații culturale și momente istorice cât mai variate dar care tratează probleme fundamentale, relevante pentru fiecare dintre noi. Încercăm în permanență să aducem în față publicului producții care pot avea un real impact, fără a face compromisuri. Dacă vorbim despre filmele de ficțiune, valoare artistică rămâne primordială, iar pentru documentare punem mereu în balanță și conținutul informativ, care trebuie să fie cât mai tranșant și proaspăt. Suntem în continuare la fel de convinși că, la final, doar spectatorul, prin propriul său sistem de analiză, va decide poziția și părerea să, în modul cel mai democtratic cu putință.”, spune Marius Copel, selecționerul festivalului.

„The Factory”- regizat de Yury Bykov, deschide ediția cu numărul 8 a festivalului Cinepolitica

The Factory, cel mai nou film al regizorului rus Yury Bykov, va deschide cea de-a opta ediție a Festivalului Internațional de Film Cinepolitica, joi, 18 aprilie, la ora 20:30, în sala de cinema Elvire Popesco.

Filmul spune povestea unui oligarh local influent, Kalugin (Andrey Smolyakov), care decide să închidă fabrica pe care o deține. Motiv pentru care un grup de muncitori neplătiți, îl răpesc pentru a-și recupera salariile. Conduși de misteriosul Alexei (Denis Shvedov), ale cărui motive sunt departe de a fi clare, și încolțiți de poliție și de protejații lui Kalugin, răpirea devine un adevărat tur de forță de acțiune, dramă și suspans.

Yury Bykov este unul dintre cei mai importanți regizori ruși ai momentului. A studiat actoria la Institutul de Film Gerasimov (VGIK) și a jucat, după absolvirea din 2005, la mai multe teatre moscovite. A mai regizat: scurtmetrajul "The Boss" (2009), lungmetrajul "Live!" (2010) și lungmetrajul "The Major" (2013) selectat în Săptămâna Criticilor a Festivalului de la Cannes și care i-a adus recunoaștere internațională. Cel de-a patrulea lui film, și cel mai recent, The Factory, a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, în secțiunea Contemporary World Cinema.