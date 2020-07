CINEVARA continuă seria de proiecții de film în aer liber cu Insiang. Primul film filipinez proiectat la Cannes va putea fi văzut joi seară, la Rezidența BRD Scena9

Joi, 23 iulie, de la ora 21.00, în grădina Rezidenței BRD Scena9 (Str. I.L. Caragiale 32), va fi proiectat filmul artistic filipinez Insiang, regizat de Lino Brocka, în cadrul seriei de proiecții de film în aer liber CINEVARA. Accesul se va face pe bază de bilet, locurile disponibile fiind limitate.

Ediția din acest an a programului CINEVARA este una specială, fiind organizată în parteneriat cu Film Foundation, organizație neguvernamentală înființată de regizorul Martin Scorsese cu scopul de a contribui la recuperarea și conservarea patrimoniului cinematografic mondial.

Insiang este o melodramă sfâșietoare în care gelozia și violența sunt teme principale. Lino Brocka creionează portretul unei fiice inocente și a mamei sale abuzive. Insiang duce o viață relativ liniștită, ocupată de treburile casei, însă după ce este violată de iubitul mamei sale și abandonată de tânărul care pretinde că este îndrăgostit de ea, caută răzbunare. Un comentariu feroce despre degradarea sărăciei urbane, în special pentru femei, Insiang a fost primul film filipinez proiectat la Cannes. Performanța actriței Hilda Koronel în rolul protagonistei eponime a dus la apariția ei pe prima pagină în cotidianul francez Le Monde.

Scenariul filmului este scris de Mario O’Hara și Lamberto Antonio pornind de la un scenariu realizat de O’Hara pentru micul ecran. În anul apariției, filmul a fost înscris în Festivalul de Film Metro Manila din 1976 și a câștigat toate cele patru categorii pentru care a fost nominalizat: Cea mai bună actriță (Koronel), Cel mai bun actor secundar (Ruel Vernal), Cea mai bună actriță în rol secundar (Mona Lisa) și Cea mai bună cinematografie (Conrado Baltazar). În timpul festivalului de la Cannes din 1978, filmul a avut premiera în cadrul selecției paralele „Quinzaine des Réalisateurs” și a fost aclamat de critici.

În 2015, Insiang a fost restaurat digital datorită efortului programului World Cinema Project al organizației americane The Film Foundation, împreună cu L’Immagine Ritrovata și Consiliul de Dezvoltare a Filmului din Filipine (FDCP). În 2015, Insiang a fost proiectat în secțiunea Cannes Classics în cadrul Festivalul de Film de la Cannes, apoi la Festivalul de Film de la New York (găzduit de Film Society of Lincoln Center) pe 28 septembrie și la Museum of Modern Art (MoMA) în perioada 28 octombrie - 3 noiembrie a aceluiași an. În anul următor, filmul a fost proiectat și în prestigiosul Festival Internațional de Film din Toronto (TIFF).

Lino Brocka, născut Catalino Ortiz Brocka pe 3 aprilie 1939, a fost un regizor filipinez, considerat unul dintre cei mai influenți și mai importanți regizori din istoria cinematografiei filipineze. Brocka a co-fondat organizația Artiștii Preocupați din Filipine (PAC), cu scopul de a ajuta artiștii să abordeze problemele cu care se confruntă țara, precum și Mișcarea pentru Eliberarea Artiștilor.

Pe lângă Insiang, considerat de mulți ca fiind cel mai remarcabil film al său, Brocka a mai regizat filme valoroase precum Tinimbang Ka Ngunit Kulang (1974), Maynila sa Muko Kuko Liwanag (1975), Bayan Ko: Kapit sa Patalim (1984) și Orapronobis (1989). După moartea sa într-un accident de mașină, în 1991, i s-a acordat postum premiul Artistului Național din Filipine pentru film, oferit pentru „contribuții semnificative aduse la dezvoltarea artelor filipineze”.

CINEVARA

CINEVARA este un program de proiecții de film în aer liber al Fundației9, disponibil publicului larg pe toată durata verii. Anul acesta CINEVARA ajunge la a doua ediție, după debutul său din 2019.

Selecția filmelor a fost făcută de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University și fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii. CINEVARA readuce în atenția publicului documentare, dar și lungmetraje clasice de ficțiune semnate de regizoare ca Djibril Diop Mambéty, Kim Ki-Young, Metin Erksan și Sergei Parajanov.

După „Insiang”, proiecțiile CINEVARA vor continua pe 30 iulie cu Vara secetoasă (1963, Metin Erksan), apoi 6 august: Servitoarea (1960, Kim Ki-young), 13 august: Mumia (1969, Shadi Abdel Salam), 20 august Culoarea rodiei (1968, Sergei Parajanov), 27 august, Touki Bouki (1973, Djibril Diop Mambéty) și 3 septembrie: Poveste din Taipei (1985, Edward Yang).