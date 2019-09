Claude Lelouch deschide cea de-a zecea ediție Les Films de Cannes à Bucarest

Pe 18 și 19 octombrie 2019, faimosul cineast francez Claude Lelouch va fi invitatul de onoare al festivalului Les Films de Cannes à Bucarest. Regizorul ne va încânta cu șarmul și cu inteligența sa creatoare, iar festivalul îi va dedica o retrospectivă în cadrul căreia vor fi prezentate trei dintre filmele de lungmetraj ale autorului.

Un bărbat și o femeie - Un homme et une femme. Milioane de bărbați și de femei de pretutindeni, vibrând la unison la un film devenit, de atunci, legendar. Cinemaul ca experiență și senzație globală, capabil de a uni sufletele chiar și în cele mai îndepărtate sau izolate locuri de pe planetă. O emoție ce pătrundea și dincolo de Cortina de fier. În România comunistă, oamenii se îmbrăcau elegant, ca pentru un eveniment special, și luau cu asalt cinematografele, căminele culturale sau teatrele de vară, ca să ofteze în sincron cu spectatorii din lumea liberă la o poveste de dragoste simplă, dar atât de generoasă, în decoruri glam și cu actori excepționali, dar cumva atât de recognoscibilă și de universală. A fost filmul generației părinților noștri. O peliculă ce a traversat epoci, regimuri, destine: a fost cea mai populară câștigătoare a Festivalului de film de la Cannes, dovadă că cinematograful de artă și succesul de public nu sunt incompatibile.

Inspirat de un film rusesc

Lelouch a început să fie pasionat de cinema atunci când, copil fiind, se ascundea în sălile de cinema, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 1957, pe când era cameraman de știri, a fost trimis la Moscova ca să filmeze clandestin instantanee din viața URSS. În cursul acestui reportaj, Lelouch a ajuns, din întâmplare, la studiourile Mosfilm, la turnajul filmului care i-a stârnit pofta să devină regizor: Zboară cocorii al lui Mihail Kalatozov. În 1960, filmează cu societatea sa de producție Les Films 13, primul lungmetraj, Le propre de l’homme, un eșec total. În 1966, la șase ani după ce critica l-a asasinat, Un homme et une femme îi aducea Palme d’Or, trofeul suprem la Cannes. Au urmat două premii Oscar și alte zeci de recompense internaționale. Pelicula a însemnat nașterea unui autor popular, extrem de iubit, care a realizat de atunci mai bine de 50 de filme încununate cu premii importante pe toate continentele. Festivalul care l-a lansat, cel de la Cannes, i-a ales pentru selecția oficială L’aventure, c’est l’aventure (1972), Les uns et les autres (1981), Roman de gare (2007) și Les plus belles années d’une vie (2019).

Hit cinematografic al anilor ’60

Un homme et une femme a obținut mai mult de 40 de premii internaționale, printre care Palme d’or, Oscar pentru cel mai bun film străin și cel mai bun scenariu. Filmul îi are în distribuție pe Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh, Valérie Lagrange. O femeie, fiica și amintirile sale. Un pilot de raliu și fiul său. Mașini, trenuri și o plajă. O poveste de dragoste simplă, pe o muzică sublimă, care a făcut înconjurul lumii. O secretară de platou, neconsolată după moartea soțului ei, cascador, întâlnește la Deauville un pilot de curse a cărui soție s-a sinucis din disperare. Se iubesc, se îndepărtează, se regăsesc și se iubesc din nou. O melodramă romantică pentru eternitate și unul dintre cele mai mari hituri cinematografice ale anilor ’60, grație regiei stilizate, a scenariului, a muzicii și a chimiei dintre o strălucitoare Anouk Aimée și un sexy Jean-Louis Trintignant, amândoi într-o formă glorioasă.

Povestea continuă

Les plus belles années d’une vie a făcut parte din Selecția oficială (în afara competiției) a Festivalui de la Cannes 2019 și i-a distribuit din nou pe Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant și de data aceasta pe Marianne Denicourt și Monica Bellucci. S-au cunoscut bine acum mult timp. Un bărbat și o femeie, o iubire fulgurantă, neașteptată, trăită într-o paranteză devenită mitică și care a revoluționat modalitatea noastră de a privi dragostea. Astăzi, bătrânul pilot de curse se cam pierde pe drumurile înnegurate ale memoriei sale. Ca să-l ajute, fiul o caută pe cea pe care tatăl său n-a știut s-o păstreze, dar pe care o evocă fără încetare. Anne îl revede pe Jean-Louis și vor relua povestea de dragoste din punctul în care au lăsat-o. La 53 de ani după ce-a sedus croazeta, Lelouch completează și termină cu acest film aventura începută cu Un homme et une femme și continuată cu Vingt Ans Déjà și ne oferă o trilogie bulversantă, făcută să traverseze epocile.

„Cu această poveste străbătută de o imensă tandrețe și de sensibilitatea pe care ne-o conferă perspectiva intimă asupra a doi vechi iubiți, Claude Lelouch semnează una dintre cele mai bune creații ale sale din ultima vreme. Poate că îl ajută nostalgia, poate că ne tulbură mult reuniunea cu acest cuplu care a făcut să vibreze atâtea inimi sau poate pentru că simțim și tușele testamentare în ceea ce ar putea fi ultimul film din cariera unor actori iconici, precum Trintignant și Aimée”, scrie Mondociné.