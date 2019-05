Claudiu Istodor joacă în serialul „Sacrificiul”, produs de Ruxandra Ion

Claudiu Istodor face parte din distribuția serialului „Sacrificiul”, noul proiect produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, care fi difuzat în aceastã toamnã. Cu o vastă experiență de 35 de ani în această meserie, jucând atât pe marile ecrane, cât și pe scena teatrului, Claudiu Istodor se alătură echipei formate de Ruxandra Ion pentru noua sa producție.

„Am primit propunerea de a juca în serialul „Sacrificiul” cu mare interes. Am stat și m-am gândit dacă sunt în stare să fac asta, am pus în cumpănă faptul că eram într-o perioadă destul de încărcată, având o premieră foarte grea la teatru, dar care a trecut cu bine. În ceea ce privește personajul căruia îi voi da viață, lecturile la care am participat alături de echipă și de Ruxandra Ion pentru noul proiect m-au mai lămurit. Este vorba de un inginer care s-a îmbogățit prin diverse mijloace pe care le veți descoperi pe parcurs, e un bărbat care are o familie și o a doua secretă. De la asta i se trag anumite nenorociri, lucru care nu poate fi decât ceva interesant și palpitant pentru poveste”, spune Claudiu Istodor despre personajul pe care îl va juca.

Ruxandra Ion este de-a dreptul fericită pentru că va avea în producția sa un mare actor:

„Claudiu Istodor oferă o mare greutate producției care va ieși pe micile ecrane în această toamnă. Nu pot decât să mă declar încântată de Claudiu, pentru că este un mare actor, iar personajul lui cu siguranță nu numai că va cuceri, ci va avea şi o poveste captivantă care merită descoperită”, a mărturisit Ruxandra Ion.

Sacrificiul este numele noului proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmează a fi difuzat în toamna acestui an, este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.