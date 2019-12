Cozi imense cu o săptămână înainte de lansarea noului film din seria "Star Wars"

Fanii francizei "Star Wars", echipaţi cu saci de dormit şi un proiector portabil, au început încă de ieri să îşi amplaseze corturile pe trotuarul din faţa legendarului cinematograf "Chinese Theatre" din Hollywood, cu o săptămână înainte de lansarea unui nou film din această serie cinematografică.

Joi, la prânz, jurnaliştii de la AFP numărau aproximativ 20 de fani care intenţionează să se afle printre primii spectatori care vor viziona pe 19 decembrie "The Rise of Skywalker", cea mai recentă producție din această saga, lansată în urmă cu 42 de ani.



Organizatorii estimează că în următoarele zile vor beneficia de sprijinul fanilor care vor sosi din Marea Britanie şi din Japonia, iar numărul lor va ajunge la un total de 150 de persoane în faţa cinematografului în care primul film "Star Wars" a fost proiectat în premieră mondială în public, în 1977.

"Când este lansat un film 'Star Wars', laşi totul de-o parte, e ca şi când ai avea un bebeluş", a declarat Nicolas Johnson, care a început această lungă aşteptare în faţa Chinese Theatre însoţit de câinele lui, Cookie.

"De fapt, am mult noroc pentru că pot să lucrez în timp ce stau la coadă", a adăugat Shing Hwong, o avocată de 39 de ani venită din regiunea San Francisco şi având asupra ei un laptop.

"Voi dormi aici, iar în timpul serii voi putea să stau cu prietenii, să vorbim despre 'Star Wars', să trăim experienţa 'Star Wars'", a adăugat ea.

Anul 1999, când a avut loc lansarea filmului "Ameninţarea fantomei", ce a marcat marea revenire a francizei "Star Wars" în cinematografe după trilogia originală, a fost perioada când comunitatea de fani a început să se organizeze pentru a sta la cozi în faţa Chinese Theatre. Cei mai determinaţi dintre ei au aşteptat până la 42 de zile dormind în corturi amplasate pe Hollywood Boulevard.



Studiourile hollywoodiene aleg sezonul sărbătorilor de sfârşit de an pentru lansarea superproducţiilor lor, însă chiar şi în California de Sud nopţile de iarnă pot fi foarte răcoroase. "Dacă va fi frig, am luat cu mine un sac de dormit, iar noaptea mă bag în el pentru a sta la cald", a explicat Erik Murillo, un tehnician în informatică de 47 de ani, care este unul dintre organizatorii acestei reuniuni a fanilor "Star Wars".



Participanţii îşi petrec zilele rămase până la premiera acestui film jucând jocuri de societate şi Lego, utilizând alteori un proiector portabil pentru a viziona precedentele filme din seria "Star Wars" sau episoadele dintr-un nou serial TV inspirat din acelaşi univers cinematografic, intitulat "The Mandalorian".



Erik Murillo recunoaşte că este mai mult interesat să cunoască alţi fani "Star Wars" decât de filmul în sine, însă a analizat totuşi în cele mai mici detalii orice trailer, interviu sau zvonuri apărute pe internet despre noua producţie cinematografică.



"Imaginaţi-vă o petrecere în pijama cu prieteni, care au cu toţii acelaşi centru de interes", a rezumat Justin Nunez, fotograf de modă în San Diego, care purta pe el joi seară trei perechi de pantaloni şi patru pulovere pentru a înfrunta mai uşor frigul din decembrie.

