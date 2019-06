Cristi Iacob, Julia Marcan și Tudor Roșu se alătură distribuției serialului Sacrificiul

Cristi Iacob revine în seriale, după 8 ani de când a făcut parte din proiectul Moștenirea, produs de Ruxandra Ion. Alături de el, în povestea Sacrificiul, ce promite să captiveze publicul român, vor juca și micii actori Julia Marcan și Tudor Roșu. Cu o vastă experiență în actorie, Cristi Iacob se declară entuziasmat la fiecare propunere pe care o primește și care îi permite să dea viață unui nou personaj și unui nou capitol profesional.

„Orice propunere pe care o primesc mă bucură, e firesc, pentru că este vorba despre meseria mea și mai ales fiind vorba despre un rol de lungă durată. Pe de altă parte, bucuria vine din faptul că lucrez cu niște oameni absolut superbi pe care îi admir și îi iubesc. În general, la proiectele de anvergură mai mare, personajele se descoperă și pe parcurs și au o doză de mister, fac însă tot ce pot ca să iasă cât mai bine, cât mai credibil și să rămână întipărit în mintea oamenilor. Îi dau viață unui general în rezervă, lucru curios pentru mine, întrucât este un rol matur, eu fiind obișnuit să joc puști năbădăioși, golani ori mafioți. Mă provoacă acest personaj, pentru că este unul rigid care are și o doză de comic, dar acel comic ia viață din situațiile cu care el se confruntă. Un alt aspect care mă provoacă este faptul că eu de fel sunt un tip mai expansiv, iar acum trebuie să mă țin în frâu și să dozez lucrurile ca să nu par isteric, deși este un general nervos!”, mărturisește actorul.

Un alt nume care se alătură proiectului „Sacrificiul”, care va fi difuzat începând din această toamnă la Antena 1, este cel al micuței actrițe Julia Marcan. Aceasta a început actoria la o vârstă fragedă, 4 ani, iar acum la vârsta de 11 ani are oportunitatea să joace în primul său proiect de o asemenea anvergură pe micile ecrane.

„Am participat la casting alături de surioara mea mai mică, care s-a prezentat înaintea mea, eu ajungând târziu din cauza unor filmări pe care le aveam în paralel, însă îmi doream enorm de mult să pot fi și eu acolo. Am avut un mare noroc pentru că doamna Ruxandra Ion și întreaga echipă m-au așteptat, deși castingul se încheiase deja. După ce am dat proba am plâns și m-am descărcat pentru că rolul era pentru o fetiță mai mică de vârstă față de mine.

Personajul meu, Ștefania, seamănă din anumite puncte de vedere cu mine, cred că aș fi fost în situațiile cu care se confruntă la fel de speriată ca și ea. Tot ce pot spune este că o ador pe Ștefania! În prima zi de filmare mă așteptam să fie mai greu, dar totul a fost foarte bine! M-a bucurat faptul că după prima secvență m-a aplaudat întreaga echipă, pentru că tot ceea ce fac o fac cu pasiune, cu plăcere, iar rolul pe care îl joc mi l-am dorit de când eram mică. Îi mulțumesc doamnei Ruxandra Ion din tot tot tot sufletul meu!”, a declarat tânăra actriță.

Prezent și în distribuția primului sezon al serialului Fructul oprit, Tudor Roșu este extrem de fericit de noul rol și de continuitatea colaborării cu doamna Ruxandra Ion:

„În perioada aceasta mă pregătesc pentru examenul de capacitate. Între toate orele de meditaţii, pregătiri legate de banchet, examenul la limba engleză, încheierea mediilor am primit o veste, adică propunerea doamnei Ruxandra Ion de a juca în serialul „Sacrificiul”. Recunosc, am rămas blocat câteva secunde, dar mi-am revenit brusc. Pentru mine este practic reîntoarcerea în familia, în echipa Ruxandrei Ion. Dacă s-a gândit la mine, dacă m-a ales pentru a face parte din distribuţia acestui serial, înseamnă că am făcut treabă bună în serialul Fructul oprit. Dacă Petru era un băiat dintr-o familie bogată, acum Romulus Octavian din serialul “Sacrificiul” este un pic diferit. Nu mai este un copil atât de răsfăţat şi se pregăteşte pentru un examen important”.

Cu o distribuție ce promite să fie de excepție, Ruxandra Ion susține evoluția tinerelor talente.

„Am vrut o fetiță mai mică decât Julia, doar că la casting „ne-a dat pe spate” pe toți și am schimbat scenariul pentru ea. E un copil extrem de talentat care se poartă pe platou ca o micuță profesionistă. E e o bucurie sa lucrez cu tineri actori pasionați de ceea ce fac și de aceea în distribuție îl avem și pe Tudor Roșu care a jucat și în sezonul 1 din Fructul oprit”, a declarat Ruxandra Ion.

Sacrificiul este numele noului proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmează a fi difuzat în toamna acestui an, este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.