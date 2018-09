Cristina Ciobănașu și Victor Popescu, sărbătoriți pe platourile de filmare de la “Fructul oprit”

Dublă aniversare pe platourile de filmare ale serialului “Fructul oprit”! Cristina Ciobănașu și Victor Popescu au început săptămâna în forță, îmbinând utilul cu plăcutul. Născuți în aceeași zi, pe 24 septembrie, cei doi au fost sărbătoriți de colegii lor, primind numeroase urări, dar și surprize mari.

“Mi-am sărbătorit ziua de naștere pe platourile de filmare de la < >. Pentru mine platoul de filmare reprezintă a doua casă, așa că mă bucur că am fost la filmări de ziua mea. Aș fi fost foarte tristă dacă stăteam acasă. Dacă nu-mi puneau filmare, aveam de gând să le zic: < >” , mărturisește Cristina Ciobănașu, care a celebrat, ieri, împlinirea a 22 de ani. Îndrăgita actriță care o interpretează pe Ana Caragea în serialul “Fructul oprit”, difuzat miercurea de la ora 20.00 la Antena 1, a avut parte de o surpriză de proporții. Pe platourile de filmare și-a făcut apariția fratele ei, Tudor, venit special din Botoșani pentru a-i fi alături în această zi.

Pentru Victor Popescu, tânărul care îl interpretează pe Traian Lăzărescu în noul sezon al producției, aniversarea de anul acesta a fost una cu totul și cu totul deosebită. Este pentru prima dată când ziua lui de naștere îl prinde în timpul unui mare proiect actoricesc. “Am fost la școală, le-am oferit bomboane colegilor, mi s-a cântat < >, iar apoi am venit, în Snagov, pe platourile de filmare. Am primit multe mesaje, cadouri, încă din weekend. Această aniversare este mult mai tare, pentru că sunt alături și de echipa serialului < >. Acum, mă știu mai mulți oameni și primesc mult mai multe mesaje. Anii trecuți, sărbătoream cu prietenii apropiați, și aniversările acelea au fost drăguțe, dar acum a fost mult mai frumos!”, a povestit Victor. Ce își dorește la 13 ani? Victor ne-a vorbit despre unul dintre planurile sale. “Îmi doresc să am succes la școală, la olimpiadă, la matematică”, a spus el.

“< > este de neoprit și spun asta pentru că aici creăm niște povești extrem de frumoase și odată cu acest proces am legat niște conexiuni foarte frumoase. Suntem ca o familie și îmi doresc să nu se termine povestea asta” , a completat Cristina.

Noul sezon “Fructul oprit” poate fi urmărit, în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1.