Cum s-a pregătit Jenna Coleman pentru rolul din “Victoria”

“Victoria”, serialul britanic inspirat din viața Reginei Victoria a Marii Britanii, se lansează astăzi de la ora 20.00 la Happy Channel. Jenna Coleman, protagonista producției, mărturisește că a făcut pregătiri temeinice pentru a da viață celebrului personaj.

În vârstă de 32 de ani, actrița va putea fi urmărită începând de astăzi la Happy Channel, în rolul Reginei Victoria, de vineri până duminică, de la ora 20.00. Jenna Coleman mărturisește că a făcut o documentare amănunțită pentru a intra în pielea cunoscutului monarh din istoria Marii Britanii. De mare ajutor i-au fost jurnalele Reginei, pe care le-a putut găsi online, și din care s-a inspirat pentru a interpreta cât mai bine rolul său din serialul câștigător a numeroase premii, printre care și “serialul britanic al anului 2017”. Tânăra a găsit în jurnale informații detaliate, prin care Regina își reda principalele activități ale zilei și nu numai, care au ajutat-o să se apropie mai mult de personajul său.

Începând de astăzi, Happy Channel va difuza primele două sezoane ale producției britanice, telespectatorii putând urmări episoadele, de vineri până duminică, în intervalul 20.00-22.00. Serialul “Victoria” spune povestea uneia dintre cele mai puternice femei din istoria Marii Britanii, concentrându-se pe primii ani ai domniei Reginei Victoria.

“Știu că sunt tânără, dar îmi cunosc datoria. Sunt pregătită pentru marea responsabilitate, care mă așteaptă”, mărturisește Victoria, interpretată de actrița Jenna Coleman. “Datoria mea este să-mi servesc țara”, spune ea, care a moștenit tronul la vârsta de 18 ani. Serialul se va concentra și asupra relației de iubire dintre Regina Victoria cu Prințul Albert (Tom Hughes).