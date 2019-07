Daniel Nuţă, protagonistul serialului Sacrificiul, a muncit şi în vacanţã

În vacanţa care tocmai s-a încheiat, Daniel Nuţă, unul din protagoniştii serialului Sacrificiul, care va debuta în aceastã toamnã la Antena 1, a avut parte mai mult de activităţi artistice, însã a reuşit sã strecoare şi câteva clipe de relaxare în program. Distribuţia noului serial produs de Ruxandra Ion a revenit luni, 15 iulie, pe platourile de filmare, iar actorii se gândesc deja cu nostalgie la mica vacanţă care a ajuns la final.

„Aşa-zisa mea vacanţă nu a fost tocmai o vacanţă, ci doar un timp în care nu am avut filmări şi am făcut alte activităţi. Am organizat, produs, scris şi jucat un spectacol istoric în cadrul Festivalului ,,Dracula” din Târgovişte, un spectacol bazat pe o scurtă perioadă din viaţa domnitorului Vlad Ţepeş. Am avut spectacole în Bucureşti la Teatrul de Artă, Teatrul Elisabeta şi în Festivalul “Miturile Cetăţii” de la Constanţa”, a povestit Daniel, cel care în relialul Sacrificiul îl va interpreta pe Robert.

„Pot spune că am muncit destul de mult, având în vedere că în afara activităţilor cu teatrul am filmat într-un film american ce urmează să fie văzut în 2020 pe platforma Netflix. Un rol mic, dar serios:))). Timpul meu liber ori mica vacanţă de care am avut parte se rezumă în câteva zile petrecute la Vama Veche, locul meu preferat de la Marea Neagră. Locul unde mă simt cel mai liber, unde nu există timp. Loc unde am ajuns pentru prima oară cu motorul. A fost şi o premieră aşadar, a fost primul drum cu motorul la mare. Şi, bineînţeles, am continuat să merg să călăresc la Clubul de Echitaţie Anima Ranch din Săftica, unde minunatul Aramis mă aşteaptă de fiecare dată”, povesteşte Daniel Nuţă.

Pe Daniel telespectatorii îl vor putea urmãri în rolul lui Robert în Sacrificiul, numele noului proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmează a fi difuzat în toamna acestui an, este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.