David Duchovny va juca într-un remake după filmul horror "The Craft"

Studiourile Blumhouse Productions l-au distribuit pe starul seriei "X-Files", David Duchovny, în proiectul unui remake după filmul horror din anii '90 "The Craft", conform movieweb.com. Scenariul şi regia noii producţii vor fi semnate de Zoe Lister-Jones, care va ocupa şi poziţia de producător executiv.



David Duchovny se alătură unei distribuţii din care mai fac parte Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna şi Nicholas Galitzine. Deocamdată nu este precizat rolul pe care-l va interpreta celebrul actor.



Filmul original a fost lansat în 1996 şi a influenţat numeroase alte producţii cinematografice şi de televiziune.



În luna septembrie a fost făcut anunţul că actorii Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone şi Zoey Luna vor interpreta rolurile deţinute de Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell şi Rachel True în versiunea originală a filmului.



Povestea din remake-ul "The Craft" se concentrează asupra lui Hannah, o rebelă elevă de liceu care, împreună cu prietenii ei, Tabby, Lourdes şi Frankie, începe să experimenteze arta vrăjitoriei. Cei patru adolescenţi ajung să declanşeze o putere care pare la început benefică, dar după puţin timp începe să-şi dezvăluie adevărata esenţă.



După stabilirea distribuţiei, "The Craft" va intra în faza de producţie şi va fi lansat, cel mai probabil, în cursul anului viitor.

AGERPRES