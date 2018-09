Detalii neștiute despre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, la “CulTOUR”, de la Happy Channel

MIHAI STETCU

Fac echipă pe micul ecran, dar și în viața de zi cu zi. Cum sunt ei, atunci când nu se află în fața camerelor de filmat, dar și alte detalii mai puțin cunoscute despre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, telespectatorii vor avea posibilitatea să le descopere în cadrul ediției “CulTOUR”, care se va difuza astăzi, de la 17.30, la Happy Channel.

61 de întrebări și tot atâtea răspunsuri. Asemenea invitaților săi de la “CulTOUR”, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au acceptat provocarea și au răspuns interviului complex, menit să-i ajute pe telespectatori să-i cunoască mult mai bine. În ediția de astăzi a producției de la Happy Channel, care va putea fi urmărită de la 17.30, Cristina și Vlad le oferă celor de acasă, imagini în exclusivitate, din locul în care se simt cel mai bine. Surprinși, acasă, cei doi au dezvăluit lucruri mai puțin știute despre ei.

Ambițios, carismatic și optimist, așa cum se caracterizează, Vlad Gherman mărturisește că în copilărie visa să devină pompier. A ajuns însă în lumea artistică. El le-a dezvăluit fanilor una dintre dorințele sale mari. “Mi-ar plăcea foarte tare să învăț să pilotez un avion”, spune el.

A ajuns artistă, actriță și prezentatoare, dar pe când era copil, Cristina se gândea la cu totul alt drum pentru viața de adult. Voia să devină dentist. O sperie ideea de singurătate, se declară optimistă, puternică și încăpățânată, și își dorește să își găsească timp pentru o altă pasiune pe care o are. “Mi-ar plăcea să învăț să pictez”, a spus ea.

Telespectatorii Happy Channel pot urmări interviurile cu cei doi, astăzi, de la 17.30, la CulTOUR.