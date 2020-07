Dialog cu Radu Jude și Mehelli Modi

Vineri, 17 iulie, de la ora 20.00 (ora României), va avea loc ultima sesiune a proiectului The Waiting Room, creat cu intenția de a vedea și a dezbate ce este mai bun în cinemaul documentar contemporan, în ciuda situației excepționale pe care o trăim și în așteptarea ediției a 13-a a festivalului One World Romania (21-30 august). Invitații acestei întâlniri finale vor fi cineastul Radu Jude și Mehelli Modi.

Vom încerca să aflăm cum funcționează o companie de distribuție independentă și ambițioasă, care sunt criteriile de selecție a filmelor achiziționate, care sunt principalele strategii și obstacole în impunerea unor filme de multe ori puțin cunoscute și promovate și care este relația directă cu cineaștii ale căror filme le reprezintă.

Radu Jude nu mai are nevoie de prezentare: nu doar că este unul dintre cei mai recunoscuți cineaști români pe plan internațional, dar este de asemenea de o versatilitate excepțională și de o curiozitate intelectuală care l-a făcut să se aplece asupra unor aspecte mai puțin cunoscute ale istoriei naționale, de fiecare dată în moduri care revizitează arsenalul modernismului cinematografic. Filmele lui provoacă dezbateri aprinse deoarece contestă narațiunile oficiale, iar ultimele două producții ale sale, Tipografic majuscul și Ieșirea trenurilor din gară (despre reeducarea „elementelor ostile” în perioada comunistă și respectiv despre pogromul de la Iași din 1941), care vor fi proiectate în cadrul următoarei ediții a festivalului, nu fac excepție de la regulă.

Mehelli Modi s-a născut într-o familie de cineaști din Bombay. A venit la Londra în anii ‘60 și și-a început cariera în industria muzicii. Dar prima lui dragoste era filmul, căruia i s-a dedicat în totalitate din 2005, cu ocazia fondării companiei de distribuție Second Run DVD. Scopul acesteia este difuzarea la scară largă a unor filme de ficțiune și documentare din zone culturale și geografice cât mai diverse. Catalogul Second Run cuprinde în prezent peste 150 de titluri, printre care se află operele unor cineaști temerari și originali precum Apichatpong Weerasethakul, Miklós Jancsó, Pedro Costa, Miloš Forman, Cristi Puiu, Věra Chytilová, Andrzej Wajda, Kazuo Hara, Bill Morrison și Radu Jude însuși.

The Waiting Room este un proiect online marca One World Romania, care a cuprins dezbateri cu o parte din invitații ediției cu numărul 13 a festivalului. Am discutat împreună cu aceștia atât despre filmele lor anterioare, dintre care unele au fost disponibile pe platforma Eventbook, cât și despre noile lor proiecte, pe care vom avea ocazia să le vizionăm la sfârșitul lui august. Invitații precedenți au fost regizoarea anglo-americană Irene Lusztig, Claire Atherton, fidela monteuză a cineastei belgiene Chantal Akerman, și documentariștii Claire Simon și Ross McElwee.