Din 1 iunie, Washington devine, pentru trei săptămâni, Capitala filmului românesc

Sâmbătă, 1 iunie 2019, debutează, la prestigioasa National Gallery of Art, din capitala americană, cea de-a doua ediție a Festivalului de Film Românesc de la Washington, unul dintre cele mai mari evenimente de promovare a cinematografiei naționale derulat în spațiul nord-american.

Organizat de Ambasada României la Washington și Institutul Cultural Român din New York în parteneriat cu National Gallery of Art, festivalul se va derula în intervalul 1-16 iunie 2019, sub motto-ul deja consacrat: “Reinventing Realism. New Cinema from Romania”/ „Reinventarea realismului. Noul cinema românesc”. Publicul este așteptat de-a lungul primelor trei weekend-uri ale lunii iunie în sala de proiecții a National Gallery of Art – East Auditorium Building, important punct de întâlnire al cinefililor americani, unde aceștia vor avea parte de întâlnirea cu o serie dintre cele mai valoroase filme românești recente și cu câțiva dintre cineaștii cei mai în vogă ai momentului.

În programul festivalului au fost cuprinse următoarele producții: „Alice T.” (r. Radu Muntean, 2018), „Fotbal infinit” (r. Corneliu Porumboiu, 2018), „Un pas în urma serafimilor” (r. Daniel Sandu, 2017), „Marița” (r. Cristi Iftime, 2017), „Pororoca” (r. Constantin Popescu, 2018), „Charleston” (r. Andrei Crețulescu, 2018) și „Moromeții 2” (r. Stere Gulea, 2018). Invitații actualei ediții a Festivalului sunt regizorii Stere Gulea și Daniel Sandu, regizorul și producătorul Tudor Giurgiu, actorii Mihaela Sîrbu, Horațiu Mălăele, Șerban Pavlu și Ștefan Iancu și criticul de film Mihai Fulger.

Promovarea filmului românesc în America de Nord reprezintă o direcție prioritară a ICR New York, care a fost implicat, în calitate de co-organizator sau finanțator, în realizarea Festivalului de Film Românesc din Seattle și participările românești la Festivalul Panorama Europe de la New York, Sundance Festival, Festivalul de Film European și Festivalul Filmului Sud-Est European, ambele de la Los Angeles, precum și alte importante festivaluri și evenimente de gen organizate în SUA și Canada.