Documentar despre viața și cariera unui actor celebru

Celebrul actor britanic Hugh Grant, care a jucat în filme precum "A Very English Scandal" sau "Notting Hill", îşi va prezenta viaţa şi cariera în cadrul unui documentar realizat de BBC și care va fi difuzat în perioada Crăciunului, transmite Deadline.com. Pelicula are durata de 60 de minute şi include un interviu cu acesta.



Producţia urmăreşte cariera actorului, de la începuturile sale în cadrul trupei de comedie "The Jockeys of Norfolk", până la celebritatea internaţională obţinută cu rolul din comedia "Four Weddings And A Funeral". De asemenea, sunt prezentate şi rolurile recente interpretate de Hugh Grant, cum este cel din "A Very English Scandal", rol pentru care a fost foarte apreciat de critici.



Prieteni şi colegi ai actorului, printre care Andie MacDowell, Richard Curtis, Sandra Bullock şi Colin Firth, îşi prezintă amintirile de pe platourile de filmare unde au colaborat cu Hugh Grant.

