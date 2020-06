Documentarul „Acasă", de Radu Ciorniciuc, intră în cursa pentru o nominalizare la Oscar 2021

„Acasă/ Acasă, My Home", lungmetrajul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, a primit marele premiu - The Golden Horn la Festivalul de Film de la Cracovia, Polonia, şi intră automat în cursa pentru o...

Ne bucurăm să vă anunțăm că joi, 18 iunie, Galeria Estopia București se redeschide cu expoziția No(w) Filters for Memory, de Lucian Brumă, care va prezenta, în prima sa personală la Estopia, o nouă serie de...

Patru festivaluri de referinţă se amână pentru anul viitor. Electric Castle și Jazz in the Park, programate inițial pentru vara acestui an, în Cluj, precum şi Untold și Neversea, programate la Cluj, respectiv Co...