„Dogman” de Matteo Garrone, cel mai bun film la Premiile David di Donatello 2019

A fost, fără niciun dubiu, seara regizorului Matteo Garrone cu al său Dogman.

Premiul David di Donatello, numit după cele două sculpturi celebre ale lui David, ale sculptorului italian renascentist Donatello (una din bronz și cealaltă din marmură), este un premiu cinematografic italian prestigios prezentat în fiecare an, în mai multe categorii, de către L'accademia del Cinema Italiano (Academia de film italian) pentru cele mai bune prestații în filmul italian, dar și cel străin.

Trofeul este o replică aurită, în miniatură, a celebrei sculpturi, așezată pe o bază pătrată din malachit, pe care se găsește o placă de aur menționând categoria premiului, anul acordării și câștigătorul premiului.

Un alt an de excelent cinema italian a atins apogeul în noaptea celei de a 64-a ediţii a Premiilor David di Donatello cu declararea peliculei Dogman de Matteo Garrone, drept cel mai bun film. Un an important, cu multe succese de casă, dar şi cu căderi. Un an în care Accademia del Cinema italiană, în frunte cu Piera Detassis, a revizuit sistemul, implicând întreaga industrie cinematografică să participe la această mare recunoaştere.

Pietra Detassis a descris astfel nominalizările din acest an: “La David di Donatello s-au propus poveşti de cronică poliţistă cu forţă cinematografică, documentare născute din realitate şi din memorie, un cinema cu acoperire civilă şi naraţiuni de mare diversitate, capabile să dărâme zidurile, dar şi cu bunătate, termen desuet, dar atât de viu. Istorie, în concluzie, a Italiei din prezent pe care autorii noştri nu încetează s-o cerceteze”.

Premiul cel mai important al anului a mers către Matteo Garrone pentru Dogman care, de la Festivalul trecut de la Cannes a intrat pe drept în top 5 al cinema-ului italian. O seară strălucitoare pentru regizor care, actualmente, este implicat în fimul său despre Pinocchio: “Ce seară frumoasă. Ce altceva să spun, am câştigat 9 premii, din cele 14: cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original cea mai bună scenografie originală, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună imagine, cel mai bun montaj, premiile pentru machiaj şi sunet. Este o seară specială pentru că este vorba despre importanţa de a ne întoarce la cinema-ul de vară. Acum este tendinţa de a vedea un film acasă. Pe platformele digitale. Dar cinematografele şi sălile au devenit din ce în ca mai mici în timp ce televizoarele sunt din ce în ce mai mari. Să mărim şi sălile de cinema”.

Un alt mare premiat al serii a fost Sulla mia pelle, dedicat de Stefano Cucchi, distribuit de Netflix. Pelicula i-a adus două statuete: pentru cel mai bun regizor debutant - Alessio Cremonini şi cel mai bun actor în rol principal Alessandro Bordi.

Numeroase premii şi pentru Chiamami con il tuo nome, Loro, Capri-Revoluzion (Muzica - Sascha Ring, Philipp Thimm), Il visio della speranza, Il Ragazzo invisibile, Roma (cel mai bun film străin) şi Santiago, Italia de Nanni Moretti pentru cel mai bun documentar. Pelicula A casa tutti bene de Gabriele Muccino a fost distins cu Premiul David al Spectatorilor.

Între atâtea premii acordate cinema-ului italian nu putem să nu cităm două David di Donatello Speciale: unul i-a revenit Francescăi Lo Schiavo, o excelenţă în scenografia de film italiană, celălalt regizorului Dario Argento, care a ştiut să povestească temerile noastre şi să le transforme în opera de artă.

Francesca Lo Schiavo, care împreună cu Dante Ferretti, se numără printre favoriţii lui Martin Scorsese, a dedicat “acest premiu tinerilor, pentru munca lor minunată pe care sper să o continue”. În timp ce maestrul Dario Argento care, în 40 de ani de carieră nu a primit până acum niciun Donatello, el a conchis: “vorbesc cu partea mea întunecată şi o povestesc în filme”.

Cuaron, Burton, Thurman

Lui Tim Burton i s-a acordat Premiul pentru carieră, înmânat de Roberto Benigni. Un premiu care a anticipat cu puţin lansarea italiană a peliculei Dumbo, noua porducţie Disney, regizată de Edward cu mână forte. Burton, vizibil bucuros încă de pe covorul roşu, a afirmat: “Mulţumesc, îmi vine să plâng. Este foarte frumos să fiu aici şi aş vrea ca oamenii să fie la fel de buni şi în ţara mea. Italia face parte din AND-ul meu, am crescut cu filmele voastre, mă simt ca în familie. Să primesc acest premiu de la Roberto este unul dintre cele mai mari onoruri ale vieţii mele”.

Alte două premii au onorat personalităţi internaţionale foarte iubite. Uma Thurman, sosită ca un fulger din senin, a primit David Di Donatello Special şi intervievată de Carlo Conti a mărturisit: “Cu Tarantino am făcut 3 filme, am traversat anii împreună, momente dintre cele mai frumoase din viaţa mea. Toate personajele au fost minunate, totul a trecut repede, dar ele au rămas în sufletul meu. Am lucrat la Cinecittà, la Baronul Münchausen şi îmi amintesc că erau probleme cu bugetul. Pot să spun că mi-am început cariera la Roma”.

La sfârşit a sosit şi Alfonso Cuarón care, de la Mostra del Cinema di Venezia, i-a cucerit pe toţi cu filmul Roma. Primind premiul, el a comentat: “mulţumesc din inimă cinema-ului italian, un ghid luminos al cinefilului şi regizorului, mulţumesc Cinetecăi din Bologna, Netflix şi Lucky Red, filmul a fost difuzat în sălile italieneşti şi aceasta este o mare onoare. Trăiască Italia, Mexicul, Cinema-ul”.

Moviement, Cinema tot timpul anului

În timpul Galei David di Donatello a fost lansată o importantă iniţiativă care, pentru prima dată, reuneşte întreaga lume a industriei cinematografice - ANICA, ANEM, ANEC, Accademia del Cinema din Italia şi MiBAC. Un proiect important, prezentat în cursul dimineţii la Quirinale de către Piera Detassis cu aceste cuvinte: “O muncă inedită de echipă, cu privirea aţintită către valorizarea sălilor, locul central de întâlniri sociale şi de consum. Proiectul se numeşte Moviement şi motto-ul lui este: «La cinema tot anul». Un obiectiv ambiţios, dar necesar, care va începe cu patru zile de Cinemadays, avanpremiere la 3 euro în toate sălile între 1 şi 4 aprilie, şi va continua cu o programare estivală bogată în blockbustere şi filme de autor pentru a ţine deschise sălile şi în sezonul cald e sconfiggere il tradizionale vuoto di tre mesi”

Moviement este o iniţiativă de răscruce pentru cinema-ul nostru, o chemare la arme pentru cei care lucrează în acest segment industrial, artistic şi de entertainment. De la David di Donatello pornşte cea mai importantă provocare: schimbarea obişnuinţelor spectatorului.

Iată lista completă a premiilor:

Cel mai bun film: Dogman, produs de Archimede, Le Pact cu RAI Cinema, în regia lui Matteo Garrone.

Cea mai bună regie: Matteo Garrone pentru Dogman

Cel mai bun regizor debutant – Premiul Gian Luigi Rondi: Alessio Cremonini pentru Sulla mia pelle

Cel mai bun scenariu original: Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti pentru Dogman

Cel mai bun scenariu adaptat: James Ivory, Luca Guadagnino, Walter Fasano pentru Chiamami col tuo nome

Cel mai bun producător: Cinemaundici, Lucky Red pentru Sulla mia pelle

Cea mai bună actriţă în rol principal: Elena Sofia Ricci pentru Loro

Cel mai bun actor în rol principal: Alessandro Borghi pentru Sulla mia pelle

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Marina Confalone pentru Il vizio della speranza

Cel mai bun actor în rol secundar: Edoardo Pesce pentru Dogman

Cel mai bun director de imagine: Nicolaj Brüel pentru Dogman

Cea mai bună muzică: Sascha Ring, Philipp Thimm pentru Capri-Revolution

Cel mai bun cântec original: Mistery of Love, din Chiamami col tuo nome, muzică, text şi interpretare Sufjan Stevens

Cea mai bună scenografie: Dimitri Capuani pentru Dogman

Cele mai bune costume: Ursula Patzak pentru Capri-Revolution

Cel mai bun machiaj: Dalia Colli, Lorenzo Tamburini pentru Dogman

Cele mai bune coafuri: Aldo Signoretti pentru Loro

Cel mai bun montaj: Marco Spoletini pentru Dogman

Cele mai bune efecte vizuale: Victor Perez pentru Il ragazzo invisibile – Seconda generazione

Cel mai bun documentar: Santiago, Italia, de Nanni Moretti

Premiul publicului: A casa tutti bene de Gabriele Muccino

Cel mai bun film străin: Roma de Alfonso Cuaron (Netflix)

Cel mai bun scurtmetraj: Frontiera de Alessandro Di Gregorio