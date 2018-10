Doinița Oancea: „Un actor are nevoie de ridurile de expresie”

Se află în lumina reflectoarelor de aproximativ 11 ani, iar în tot acest timp Doinița Oancea a preferat să se țină departe de intervențiile estetice. Actrița, care o interpretează pe Tanța în “Fructul oprit” – serialul difuzat miercurea la Antena 1, mărturisește că nu este deloc atrasă de această idee, având o cu totul altă perspectivă.

"Nu am nicio operație estetică până la momentul ăsta, nu am nici o intervenție nici măcar din aceea non-invazivă la față sau la corp, și nu știu dacă voi apela la vreuna dintre aceste modalități. Cred că trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că îmbătrânesc și poate că trebuie să îmbătrânesc frumos, având grijă de ce mi-a dat Dumnezeu și nu neapărat apelând la toate aceste artificii. Și mai cred că un actor are nevoie de ridurile de expresie, pentru că trebuie să transmită emoții, iar emoțiile se citesc în riduri, în dungile de pe față, în grimasele pe care le facem. Dacă aș avea botox, nu știu cum ar fi", spune Doinița Oancea.

Aceasta mărturisește că ar fi dispusă să treacă printr-o transformare majoră de dragul actoriei. “Cred că aș fi dispusă să fac anumite schimbări de ordin fizic dacă, într-adevăr, rolul care mi s-ar oferi m-ar captiva atât de mult încât să slăbesc sau să mă îngraș foarte mult sau chiar să îmi tund părul. Deci, da, dacă este un rol care merită, probabil aș face asta”, recunoaște ea.

