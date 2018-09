Doliu în cinematografia americană - A murit Burt Reynolds

Actorul american Burt Reynolds a murit joi, la vârsta de 82 de ani, a anunţat managerul său prin publicaţia Hollywood Reporter, preluată de Reuters.



Născut la 11 februarie 1936, Reynolds a crescut în Florida şi a jucat fotbal american la universitatea din acest stat în anii 1950.



A debutat în film în 1961 şi la apogeul carierei, în deceniile 70 şi 80, numele său pe afiş era o garanţie a succesului financiar. A fost premiat cu Golden Globe în 1992, pentru un rol în serialul de televiziune Evening Shade, apoi din nou în 1998 pentru un rol secundar în filmul Boogie Nights, care i-a adus şi o nominalizare pentru Oscar.



Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără "Deliverance", "The Longest Yard" şi "Smokey and the Bandit".



Cu mustaţa sa binecunoscută şi atitudinea masculină, Burt Reynolds a fost şi un sex-simbol; fotografia sa nud a apărut în revista pentru femei Cosmopolitan în 1972. A fost căsătorit de două ori, cu actriţele Judy Carne şi Loni Anderson; ambele căsnicii s-au încheiat prin divorţ. A mai avut relaţii de durată cu actriţele Sally Field şi Dinah Shore.



În 2012, declara într-un interviu că regretă unele roluri alese, deoarece criteriul principal a fost amuzamentul, nu solicitarea profesională. Întrebat care ar trebui să fie epitaful său, actorul a răspuns: "A avut o viaţă dată naibii şi a făcut tot ce-a putut - chiar tot ce-a putut - ca să nu supere pe nimeni". AGERPRES