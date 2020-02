Doliu în lumea filmului. A murit actorul american Robert Conrad

Robert Conrad, actor american cunoscut pentru rolurile din serialele de televiziune "The Wild Wild West" şi "Baa Baa Black Sheep", a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat presa americană sâmbătă, citându-l pe purtătorul de cuvânt al familiei Conrad, Jeff Ballard.



După ce a lucrat ca lăptar, apoi a cântat într-un club de noapte, cariera sa a fost lansată în 1959, când s-a alăturat spectacolului de televiziune "Hawaiian Eye", după ce s-a mutat la Los Angeles, relatează AFP.



Între 1965 şi 1969, el a jucat rolul agentului serviciilor secrete americane James T. West în serialul "The Wild Wild West", un western plin de anacronisme voluntare a cărui acţiune se derulează după Războiul civil american (Războiul de secesiune) şi care a fost un mare succes.



Acest serial a servit drept bază pentru "Wild Wild West" (1999), unul dintre cele mai scumpe filme realizate vreodată, în care Will Smith îl întruchipează pe agentul James T. West.



Robert Conrad a devenit celebru în 1976 cu serialul "Baa Baa Black Sheep" în care l-a jucat pe maiorul ''Pappy" Boyington în fruntea unei escadrile a marinei americane, tipi duri care pilotau avioane de vânătoare Corsair în timpul războiului cu Japonia.



Renunţa cu plăcere la dubluri, ceea ce a făcut ca în timpul filmării unui episod din "The Wild Wild West" să se rănească căzând de la mai mult de patru metri pe o podea de ciment.



În ciuda eforturilor lor, producătorii, care se temeau de o vătămare gravă a actorului lor vedetă, nu au reuşit niciodată să-l descurajeze să-şi execute propriile cascadorii.



Ultima apariţie a lui Robert Conrad într-un film a fost în 2002.



Robert Conrad avea opt copii şi 18 nepoţi, potrivit People.AGERPRES