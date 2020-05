După Sundance și DOK.fest München, încă un premiu pentru „Acasă”, filmul de debut al lui Radu Ciorniciuc: Premiul Special al Juriului la Thessaloniki Documentary Festival (Special Jury Award)

„Acasă”/ „Acasă, My Home”, documentarul ce urmărește cu empatie povestea unei familii care luptă pentru acceptare și propria definiție a libertății, după 20 de ani petrecuți în Delta Văcărești, a câștigat Premiul Special al Juriului Festivalului Internațional de Film Documentar de la Salonic (Thessaloniki Documentary Festival). Cea de-a 22-a ediție a evenimentului a avut loc online în perioada 19 - 28 mai 2020. Acesta este cel de-al treilea premiu din palmaresul filmului de debut al lui Radu Ciorniciuc, după Premiul Special al Juriului pentru Imagine în competiția World Cinema Documentary la Sundance Film Festival și Marele Premiu la DOK.fest Munchen.

Filmul, ce urmează a fi lansat în România în cursul acestui an, a fost apreciat de juriul competiției internaționale a festivalului (regizorii Marco Gastine și Claire Simon, editorul IndieWire Anne Thompson) pentru provocarea profundă pe care o aduce, punând la îndoială certitudinile noastre.

„Filmat în delta din mijlocul Bucureștiului, acest cinéma vérité aduce în discuție limitele dintre libertate și societate, dintre natură și civilizație, dintre deosebire și identitate. Ar trebuie să impunem concepția noastră despre fericire, oricât de lăudabilă ar putea fi, celor care nu doresc să o îmbrățișeze? Aceasta este întrebarea pe care o adresează „Acasă, My Home”, frumosul și emoționantul documentar realizat de Radu Ciorniciuc.” - se arată în motivația juriului.

„O familie care trăiește în natură vreme de aproape 20 de ani descoperă cât de grea este revenirea în sânul civilizației în Acasă, My Home, un documentar revelator care abordează cu onestitate greutățile familiilor defavorizate. În primul său demers regizoral, reporterul de investigație Radu Ciorniciuc redă un portret imersiv al membrilor familiei Enache, nevoiți să-și abandoneze casa șubredă din Delta Văcărești și să se ralieze la regulile societății, o propunere pe care o consideră profund descurajantă. Evitând orice platitudine inspirațională sau pastișă a vieții pastorale, filmul argumentează convingător că, pentru cei mai săraci, viața este dificilă indiferent de locul unde-și pun capul pe pernă.”, scrie criticul Tim Grierson în Screen Daily.

Pentru Radu Ciorniciuc (regizor și co-director de imagine), Lina Vdovîi (scenarist) și Mircea Topoleanu (co-director de imagine), filmul este rezultatul a patru ani în care au urmărit și documentat experiențele familiei Enache: de la o viață în completă armonie cu natura, în Delta Văcărești, la traiul plin de provocări din jungla urbană a capitalei, după ce spațiul care le-a fost casă a devenit arie naturală protejată - Parcul Natural Văcărești. Pe lângă filmul care spune povestea provocărilor pe care membrii familiei Enache le-au înfruntat împreună, echipa filmului, cu sprijinul unor voluntari inimoși și al unor organizații umanitare, a desfășurat un proiect social menit să le ofere membrilor familiei Enache acces la educație și sănătate. Acesta a fost susținut de publicarea cărții „Acasă”, ce spune povestea în imagini a anului în care familia Enache s-a mutat din deltă în oraș, majoritatea fotografiilor fiind făcute de copiii care au trăit în Delta Văcărești.

„Filmul s-a născut în mintea lui Radu Ciorniciuc, un regizor foarte talentat, deschis, flexibil, cu care am colaborat excelent. Mă bucur că atât eu, cât și editorul filmului, Andrei Gorgan, am fost implicați în procesul creativ al unui film de debut în care credem atât de mult.

Pentru mine este un film important cu o poveste intensă, care poate fi percepută drept traseul nostru ca specie umană, din sânul naturii în rigorile civilizației.”, spune Monica Lăzurean-Gorgan, producătorul filmului.



„Acasă”/ „Acasă, My Home” își continuă traseul festivalier în cadrul competiției Festivalului Internațional de Film de la Cracovia (Krakow Film Festival), care se desfășoară online între 31 mai - 7 iunie.

Radu Ciorniciuc este reporter special și regizor de film. Este unul dintre co-fondatorii Casei Jurnalistului, a realizat reportaje pentru The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, ZDF și a fost premiat național și internațional la Premiile Superscrieri (Superscrierea anului 2014), Royal Television Society UK (2014), Amnesty International UK (2014) și Harold Wincott Award for Business Economic and Financial Journalism (2016).