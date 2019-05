Emmanuelle Seigner, soţia lui Roman Polanski, indignată de filmul lui Tarantino

Actriţa franceză Emmanuelle Seigner s-a declarat indignată pe reţelele de socializare faţă de filmul lui Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood', prezentat în competiţie la Cannes şi care abordează asasinarea lui Sharon Tate, un episod tragic din viaţa soţului său Roman Polanski, fără ca el să fi fost consultat, relatează luni AFP.



Intriga filmului, prezentat săptămână de Quentin Tarantino la Cannes, se desfăşoară la Los Angeles în 1969, anul în care actriţa Sharon Tate, fosta soţie a lui Polanski, a fost asasinată cu sălbăticie de membrii sectei lui Charles Manson când era însărcinată în 8 luni.



"Cum poţi să te foloseşti de o tragedie din viaţa cuiva, călcând-o în picioare... De meditat (mă refer la sistemul care îl calcă în picioare pe Roman)", a postat actriţa pe contul său de Instagram.



"Nu critic filmul. Vreau să spun că nu a deranjat pe nimeni că s-a făcut un film în care este vorba despre Roman şi de povestea lui tragică (...) Şi fără ca el să fi fost consultat, desigur", a continuat Emmanuelle Seigner, subliniind că acest lucru a deranjat-o cel mai mult.



Câştigător al unui premiul Oscar pentru "Pianistul" în 2003, Roman Polanski refuză să mai pună piciorul în SUA după ce a fost inculpat în 1977 pentru viol asupra unei adolescente de 13 ani.



În urma unui acord amiabil, capetele de acuzare cele mai grave, printre care şi violul asupra unei minore de 13 ani sub influenţa stupefiantelor, fuseseră abandonate. Regizorul a fugit din SUA după schimbarea poziţiei judecătorului şi riscând să fie condamnat la o pedeapsă mai mare decât era prevăzut. Procurorii americani încearcă în continuare să-l aducă în SUA.



În plină mişcare #MeToo, Polanski a fost exclus din Academia de Film de la Hollywood care decernează premiile Oscar, în acelaşi timp cu Bill Cosby, condamnat pentru agresiune sexuală.



Întrebat despre prezenţa lui Sharon Tate şi a lui Roman Polanski în filmul său, Quentin Tarantino s-a justificat spunând că "Sharon era o actriţă foarte plăcută".

AGERPRES