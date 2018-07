Emmy 2018: ''Game of Thrones'' lider absolut la nominalizări

Saga fantastică-medievală ''Game of Thrones'' a primit joi cele mai multe nominalizări - 22 -, inclusiv la categoria cel mai bun serial dramatic, pentru ediţia din 2018 a premiilor Emmy, iar platforma de streaming Netflix a detronat canalul HBO, aflat de 17 ani în topul nominalizărilor.

Serialul vedetă al canalului HBO, premiat deja de 38 de ori de-a lungul celor şase sezoane, dar care nu a primit nicio nominalizare anul trecut din cauza unei probleme de eligibilitate, concurează la numărul de nominalizări cu ''Saturday Night Live'', cea mai longevivă emisiunea de satiră de la televiziunea americană, şi cu serialul ''Westworld'', difuzat tot de HBO, fiecare cu câte 21 de nominalizări.

Adaptarea romanului scriitoarei canadiene Margaret Atwood, "The Handmaid's Tale'', premiat anul trecut, se află pe poziţia a treia în topul nominalizărilor, cu 20. La doar cinci ani de la lansarea primului său serial original, ''House of Cards'', Netflix a detronat HBO, care timp de 17 ani a fost canalul cu cel mai mare număr de nominalizări la premiile Emmy.

Netflix a obţinut 112 nominalizări pentru producţii diverse, de la serialele ''Stranger Things'' şi ''The Crown'', la comedia despre femei practicante de wrestling ''GLOW'' şi westernul ''Godless''. HBO a obţinut 108 nominalizări, în timp ce producţiile NBC au primit 78.

Netflix a susţinut o campanie puternică pentru premiile Emmy, cele mai importante distincţii din industria de televiziune americană, şi susţine că a prevăzut un buget de 8 miliarde de dolari pentru producţiile din 2018.

Câştigătorii celei de-a 70-a ediţii a premiilor Emmy vor fi anunţaţi în cadrul unei gale desfăşurate la Los Angeles în data de 17 septembrie şi prezentate de doi dintre membrii echipei ''Saturday Night Live'', Michael Che şi Colin Jost.

''Game of Thrones'' va concura în cadrul categoriei cel mai bun serial dramatic cu laureata de anul trecut, ''The Handmaid's Tale'', produsă de Hulu, care a fost, de asemenea, nominalizată pentru performanţa actriţelor Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Samira Wiley, Ann Dowd şi Yvonne Strahovski.

Tot la categoria cea mai bună serie dramatică au mai fost nominalizate ''Stranger Things'', ''The Crown'', drama produsă de NBC ''This Is Us'', serialul de spionaj ''The Americans'' şi ''Westworld''.

Pentru cel mai bun serial de comedia concurează producţia despre muzica hip-hop ''Atlanta'', ''The Marvelous Mrs. Maisel'', ''Black-ish'', ''GLOW'', ''Curb Your Enthusiasm'', ''Barry'', povestea din lumea tehnologiei ''Silicon Valley'' şi ''Unbreakable Kimmy Schmidt''

Favorita din ultimii ai premiilor Emmy, seria ''Veep'', nu va participa la competiţia de anul acesta, filmările fiind decalate de tratamentul pentru cancer al protagonistei, Julia Louis-Dreyfus, care a câştigat premiul pentru cea mia bună actriţă de comedie şase ani la rând.

Prezentăm mai jos nominalizările anunţate în cadrul celor mai relevante categorii pentru premiile Emmy 2018.

Cel mai bun serial dramatic: ''The Americans'', ''The Crown'', ''Westworld'', ''Game of Thrones'', ''The Handmaid's Tale'', ''This Is Us'', ''Stranger Things''

Cel mai bun serial de comedie: 'Atlanta', 'Barry', 'Black-ish', 'Curb Your Enthusiasm', 'GLOW', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Silicon Valley', 'The Unbreakable Kimmy Schmidt'

Cea mai bună miniserie TV: 'The Alienist', 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', 'Genius: Picasso', 'Godless', 'Patrick Melrose'

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic: Jason Bateman ('Ozark'), Sterling K. Brown ('This Is Us'), Ed Harris ('Westworld'), Matthew Rhys ('The Americans'), Milo Ventimiglia ('This Is Us'), Jeffrey Wright ('Westworld')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic: Claire Foy ('The Crown'), Tatiana Maslany ('Orphan Black'), Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale'), Sandra Oh ('Killing Eve'), Keri Russell ('The Americans'), Evan Rachel Wood ('Westworld')

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie: Donald Glover ('Atlanta'), Bill Hader ('Barry'), Anthony Anderson ('Black-ish'), William H. Macy ('Shameless'), Larry David ('Curb Your Enthusiasm'), Ted Danson ('The Good Place')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie: Pamela Adlon ('Better Things'), Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel'), Tracee Ellis Ross ('Black-ish'), Allison Janney ('Mom'), Lily Tomlin ('Grace and Frankie'), Issa Rae ('Insecure') AGERPRES