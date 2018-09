Eva Green şi fiica lui Bono, într-o adaptare TV a unui roman premiat cu Man Booker

Eva Green şi Eve Hewson - fiica rockerului Bono, solistul trupei U2 - vor juca într-o miniserie TV cu şase episoade adaptată după "The Luminaries", un roman de epocă, cu o acţiune plasată în Noua Zeelandă din secolul al XIX-lea, recompensat cu prestigiosul premiu literar Man Booker, au anunţat miercuri reprezentanţii BBC Two, citaţi de PA.



Scriitoarea Eleanor Catton, care a realizat şi scenariul pentru această miniserie TV, a câştigat Man Booker Prize în 2013 cu romanul "The Luminaries", ce descrie o poveste de dragoste pe fondul goanei după aur din Noua Zeelandă din anii 1860. Ea a devenit în 2013 cea mai tânără câştigătoare din istoria acestui premiu literar prestigios, pe care l-a obţinut la vârsta de 28 de ani.



Eve Hewson, care a putut fi văzută pe marile ecrane în filmul "Bridge Of Spies", va interpreta rolul principal, Anna Wetherell, în această producţie a postului BBC2. Celălalt rol principal feminin, Lydia Wells, va fi jucat de Eva Green, o actriţă devenită celebră graţie interpretărilor sale din filme precum "The Dreamers", "Casino Royale" şi "Dark Shadows" şi din serialul "Penny Dreadful".



Actorul neozeelandez Marton Csokas va juca şi el în această producţie de televiziune, ce va fi regizată de Claire McCarthy.



Filmările vor debuta în luna noiembrie.

AGERPRES