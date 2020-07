„Fantomele fiordului”, un excelent serial din genul „Nordic noir”

Din 13 iulie, TVR 1 difuzează, în premieră în România, unul dintre cele mai apreciate seriale din genul „Nordic noir" şi cea mai scumpă producţie de televiziune realizată vreodată în Islanda: ne întâlnim cu „Fantomele fiordului” de luni până joi, ora 22.00.

Televiziunea Română face un pas îndrăzneţ şi aduce în oferta sa de programe, în această vară, unul dintre cele mai bune seriale ale genului „Nordic noir”*. Pe lângă seriile americane, englezeşti, coreene, chinezeşti, franţuzeşti, italieneşti, spaniole etc. difuzate de postul public, TVR 1 include pentru prima dată în programul său un „Nordic noir”: este vorba despre cea mai scumpă producţie de televiziune realizată vreodată în Islanda - Fantomele fiordului (Trapped 2015-2019). Telespectatorii vor putea urmări serialul din 13 iulie, de luni până joi, ora 22.00.

Thriller-ul Fantomele fiordului este plasat în Siglufjördur, un orăşel cu 2.000 de locuitori din nord-estul Islandei, unde un cadavru este descoperit în port, imediat după sosirea unui feribot din Danemarca. Andri Olafsson, şeful poliţiei locale, începe să ancheteze violenta crimă, în timp ce aşteaptă întăriri de la Reykjavik. Pe neaşteptate, însă, un viscol teribil se abate asupra oraşului, izolându-l de restul lumii şi făcând imposibilă orice deplasare. Toţi localnicii şi pasagerii feribotului blocat în port devin, în acelaşi timp, suspecţi de crimă şi posibile victime ale unui misterios asasin.

La momentul achiziţionării serialului de către BBC, Sue Deeks, directorul de achiziţii al staţiei, a motivat includerea seriei islandeze în programele BBC datorită scenariului palpitant, locurilor de filmare absolut splendide şi, bineinţeles, datorită celebrului regizor islandez de film Baltasar Kormákur, cunoscut şi ca actor şi producător de film – „toate acestea alcătuiesc un mix căruia e imposibil să-i rezişti”.

Fantomele fiordului (Trapped) se bazează pe ideea regizorului Baltasar Kormákur, de numele căruia se leagă şi 2 Guns, cu Danzel Washington şi Mark Walberg, precum şi producţia Everest (despre expediţia dezastruoasă din 1996 pe cel mai înalt munte al planetei), cu Jake Gyllenhaal cap de afiş. Kormákur este producătorul şi regizorul serialului islandez, dar Baldvin Zophoniasson (Life In A Fishbowl), Óskar Þór Axel (Blacks Game), dar şi Börkur Sigþórsson (Come To Harm) îşi pun de asemenea semnătura pe regia serialului.

În Fantomele fiordului, cinefilii vor recunoaşte câţiva actori care se regăsesc în distribuţiile unor seriale sau filme de succes: în rolul principal - actorul american de origine islandeză Ólafur Darri Ólafsson (The Secret Life Of Walter Mitty, True Detective); actorul danez Bjarne Henriksen (Borgen, The Killing), actorul islandez Ingvar E Sigurðsson (Everest, K19 The Widowmaker), actriţa, scenarista şi politiciana islandeză Ilmur Kristjánsdóttir (Virgin Mountain, White Night Wedding), actriţa şi producătoarea islandeză Nína Dögg Filippusdóttir (The Sea), precum şi actorul şi regizorul islandez Björn Hlynur Haraldsson (Borgias, Fortitude).

Premiera serialului Fantomele fiordului a avut loc la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto în 2015. Din decembrie 2015, televiziunea islandeză a început difuzarea lui, drepturile de difuzare fiind apoi achiziţionate de mai multe ţări. Din ianuarie 2016, prima serie rula pe NRK1, în Norvegia, iar din februarie, la televiziunea publică finlandeză YLE. BBC 4 a început difuzarea tot din februarie 2016, la fel ca şi RTE2, în Irlanda. France 2, în Franţa, ZDF, în Germania, dar şi SBS on Demand în Australia au început de asemenea difuzarea serialului de la jumătatea anului 2016. Au urmat Polonia, Danemarca, dar şi Statele Unite, Belgia şi Portugalia în 2017, iar Italia şi Cehia, în 2018.

*„Nordic noir”, cunoscut şi sub numele „Scandinavian noir”, se referă la acel gen de filme poliţiste scrise din punctul de vedere al poliţiei şi a căror acţiune se desfăşoară în Scandinavia sau într-una dintre ţările nordice. Apelând la un limbaj clar, direct, care ocoleşte orice fel de metaforă şi plasate într-un cadru întunecat, filmele acestui gen se caracterizează printr-o atmosferă sumbră şi surprind o stare complexă din punct de vedere al moralităţii. Îşi extrag tensiunea din aparentul calm al socialului, care, însă, în profunzime, ascunde crimă, misoginism, violuri, rasism. Popularitatea genului „Nordic noir” s-a extins de la literatură la film şi televiziune, iar printre serialele de televiziune aparţinând genului se numără The Killing (serie daneză), The Bridge (coproducţia Suedia-Danemarca, difuzată deja în peste 100 de ţări), Trapped (serialul islandez) şi Bordertown (serialul „Nordic noir” finlandez).