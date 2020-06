Festivalul Filmului European a început pe unlimited.tiff.ro! 

Până pe 21 iunie, inclusiv, vezi gratuit scurtmetraje realizate de regizori români în timpul autoizolării impuse de pandemie, alături de o selecție de filme scurte din 21 de țăre europene, curatoriată de Andrei Tănăsescu, directorul artistic al acestei ediţii.

Dintre cele 18 scurtmetraje din colecțiaCinem@casa, 7 se văd în premieră națională pe TIFF Unlimited. Duminică, 21 iunie, de-a lungul întregii zile, acestea vor fi disponibile worldwide, gratuit.

Povești din culise poți afla diseară, 18 iunie, de la ora 19:00, live pe pagina de Facebook a Festivalului Filmului European, unde șase dintre regizorii acestor filme stau de vorbă cu criticul Ionuț Mareș și directorul artistic Andrei Tănăsescu: Ana Draghici, Andrei Inizian, Bogdan Mureșanu, Matei Branea, Paul Negoescu și Ruxandra Ghițescu.

Cinem@casa: 21 de regizori au acceptat invitația festivalului de a prelua rolul simbolic de ambasadori ai cinematografiei europene.

În premieră: cele 7 scurtmetraje

Alexandru Solomon: Călătorii reciclate / Recycled Travels

Andrei Inizian – 22 mai, lună nouă

Matei Branea – Exterior în izolare

Mona Nicoară & Edin Vélez – Keep Your Splendid Silent Sun / Păstrează–ți soarele splendid și tăcut

Paul Negoescu & Ana Drăghici – Școlile nu se mai deschid / Schools will not reopen

Ruxandra Ghițescu – Iepurele și pisica / The Rabbit and Cat

Vlad Petri – Cerbul a trecut prin fața mea / The Deer passed in front of me

Celelalte 11 scurtmetraje

Radu Jude – Stimați oameni de cultură / Dear Intelectuals

Alina Manolache – Sunt aici / I Am Here

Bogdan Theodor Olteanu – Ananas / Pineapple

Vlad Popa – Jurnal cu mama / Diary with my Mother

Andra Tarara & David Schwartz – Ținutul care nu doarme niciodată / The Land That Never Sleeps

Sofia Nelega – Jurnal de cabină / Projection Booth Diary

Bogdan Mureșanu – The Merry-go-round

Matei Monoranu – Ce să faci în casă? / What To Do at Home?

Teona Galgoțiu – Elefant departe / Elephant Far Away

Laura Pop – Atrii, ventricule / Atriums, Ventricles

Marius Olteanu – Unthinking. Unfeeling.

Ce vezi în EU shorts

25 de scurtmetraje europene - o selecție multiculturală de filme scurte creative, care reflectă problemele, preocupările şi aspiraţiile Europei de ieri şi de azi.

Farewell / Slovo / Adio – r: Leon Vidmar / Slovenia / 2016 / 6’ animație

All Inclusive – r: Teemu Nikki / Finlanda / 2019 / 15’

Cyclists / Biciklisti / Bicicliștii – r: Veljko Popović / Croația / 2018 / 8' animație

Tenants / Lokatorki / Chiriașele – r: Klara Kochańska / Polonia / 2015 / 30’

Who talks / Ingen Lyssnar / Cine vorbește – r: Elin Övergaard / Suedia / 2019 / 15’

No Ill will / Ikki illa meint / Fără intenție – r: Andrias Høgenni / Danemarca / 2019 / 21’

Daughter / Dcera / Fiica – r: Daria Kashcheeva / Cehia / 2019 / 15’ animație

The Glorious Acceptance of Nicolas Chauvin / Le Discours d'acceptation glorieux de Nicolas Chauvin / Gloriosul discurs de mulțumire al lui Nicolas Chauvin – r: Benjamin Crotty / Franța / 2018 / 26′

Community Gardens / Grădinile comunității – r: Vytautas Katkus / Lituania / 2019 / 15’

Hydebank – r: Ross McClean / Irlanda de Nord / 2019 / 17’ documentar

Whole / Întreg – r: Slava Doytcheva / Bulgaria / 2018 / 21’

Lauretta – r: Brauner Máté / Ungaria / 2018 / 19’ animație

Electric Swan / Lebăda electrică – r: Konstantina Kotzamani / Grecia / 2019 / 40’

Dummy / Atkūrimas / Manechinul – r: Laurynas Bareisa / Lituania / 2020 / 13’

Matria – r: Álvaro Gago / Spania / 2017 / 20’

All Cats are Grey in the Dark / Nachts sind alle Katzen grau / Noaptea toate pisicile sunt gri – r: Lasse Linder / Elveția / 2019 / 19’ documentar

Don't Know What / Nu știu ce... – r: Thomas Renoldner / Austria / 2019 / 8’

Eyes That Do Not See / Ojos que no ven / Ochi care nu văd – r: Natalia Mateo / Spania / 2012 / 15’

Bad Hair / Karv / Păr – r: Oskar Lehemaa / Estonia / 2019 / 14’

Acid Rain / Ploaie acidă – r: Tomek Popakul / Polonia / 2019 / 26′ animație

Drop by Drop / Água Mole / Picătură cu picătură – r: Alexandra Ramires (Xá), Laura Gonçalves / Portugalia / 2017 / 9′ animație

Father / Vader / Tatăl – r: Isabel Lamberti / Olanda / 2019 / 24’ documentar

SH_THAPPENS / Ți-o mai și iei – r: Michaela Mihályi, David Štumpf / Slovacia / 2019 / 13′ animație

Symbiosis / Simbioză – r: Nadja Andrasev / Ungaria / 2019 / 13′ animație

Zombies / Zombii - Baloji / Belgia / 2018 / 13’