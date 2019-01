Film de televiziune despre Brexit, cu Benedict Cumberbatch

Actorul englez Benedict Cumberbatch joacă rolul unui consilier politic responsabil de victoria 'Brexit-ului' la referendumul din 2016 al Marii Britanii, într-un film difuzat la 7 ianuarie de postul de televiziune Canal 4, relatează EFE.



Cu părul mai rar şi faţa prelungă, Cumberbatch îl interpretează pe Dominic Cummings, directorul campaniei oficiale 'Vote Leave', favorabilă ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE) şi pusă în discuţie pentru lipsa de rigurozitate a sloganelor şi afirmaţiilor sale.



Această campanie, care a făcut obiectul mai multor investigaţii pentru conţinutul şi finanţarea sa, a fost promovată atunci de ministrul conservator Boris Johnson şi de colegul său Michael Gove, al cărui "consilier special" a fost Cummings.



Una din promisiunile false ale 'Vote Leave', asupra căreia se axează această dramă de televiziune, a fost afirmaţia că ieşirea din blocul european va permite statului să economisească "350 de milioane de lire pe săptămână" (390 milioane de euro) care ar putea fi destinare finanţării Serviciului public de sănătate (NHS).



Trailer-ul filmului 'Brexit: The Uncivil War', în care actorii Oliver Maltman şi Richard Goulding îi interpretează pe Gove şi respectiv Johnson, îl prezintă pe Cummings dezvăluind în faţa acestor politicieni celebrul autobuz roşu cu sloganul "toxic".



Michael Gove, actualul ministru a mediului, şi Boris Johnson, care a demisionat din guvern în iulie în urma unor neînţelegeri cu premierul Theresa May, întreabă dacă "pot merge înainte" cu această afirmaţie îndoielnică, şi cărora personajul interpretat de Cumberbatch le răspunde între râsete: "Dacă aţi putea să vă vedeţi feţele".



Opţiunea 'Brexit' a câştigat cu 51,89 % din voturi faţă de 48,11 % la referendumul din 23 iunie 2016, convocat la vremea aceea de premierul conservator David Cameron pentru a tranşa o dezbatere persistentă în partidul său.



După demisia lui Cameron, Theresa May a ajuns în fruntea guvernului fără să mai treacă pe la urne, iar în 2017 ea a pierdut majoritatea absolută a membrilor 'tory' la alegereile anticipate.



În aceste condiţii, şefa guvernului încearcă acum să convingă Parlamentul să sprijine acordul de ieşire din UE, pe care l-a convenit cu Bruxelles, în votul prevăzut la 15 ianuarie.

