Filme nominalizate şi premiate la Globurile de Aur, Cannes, Cesar şi Oscar, la "Cinema în aer liber"

Cele mai bune filme lansate anul acesta şi o retrospectivă de filme româneşti vor putea fi urmărite pe Insula Artelor din Parcul Titan, în perioada 21 august - 16 septembrie, în cadrul celei de a VI-a ediţii a evenimentului "Cinema în aer liber". Filmele vor putea fi vizionate în condiţiile unei săli de cinema moderne.



Evenimentul îşi propune să ofere spectatorilor o alternativă la vizionarea filmelor la televizor sau în multiplexuri şi, prin selecţia prezentată, urmăreşte să atragă publicul larg către filmele de autor.



Potrivit sursei citate, zece dintre pelicule sunt nominalizate şi premiate anul acesta la Globurile de Aur, Festivalul de Film de la Cannes, Premiile Cesar şi Oscar - "Un beau soleil interior" (regia Claire Denis), "Loving Vincent" (regia Hugh Welchman, Dorota Kobiela), "The square" (regia Ruben Ostlund), "Happy end" (regia Michael Haneke), "România neîmblânzită" (regia Tom Barton-Humphreys), "Loveless" (regia Andrey Zvyagintsev), "Au Revoir La-Haut" (regia Albert Dupontel), "L'atelier" (regia Laurent Cantet), "In the fade" (regia Fatih Akin) şi "Pororoca" (regia Constantin Popescu).



În retrospectiva filmelor româneşti vor putea fi văzute "Restul e tăcere" şi "Asfalt Tango" (regia Nae Caranfil), "Nea Mărin miliardar" şi "Mihai Viteazul" (regia Sergiu Nicolescu), "Terminus Paradis" şi "Reconstituirea" (regia Lucian Pintilie), "Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii" (regia Cătălin Mitulescu), "Eu când vreau să fluier, fluier" (regia Florin Şerban), "Veronica" (regia Elisabeta Bostan) şi "Occident" (regia Cristian Mungiu).



Evenimentul va fi deschis pe 21 august, începând cu ora 20,00, cu un spectacol de percuţie cu Barbarossa Samba Group, urmat, de la ora 21,00, de filmul "La revedere acolo sus/ Au Revoir La-Haut", regia Albert Dupontel.



În prima săptămână a evenimentului vor mai putea fi urmărite pe 22 august - "Atelierul/ L'atelier", regia Laurent Cantet, 23 august - "In the fade", regia Fatih Akin, 24 august - "Cu Drag, Van Gogh/ Loving Vincent", regia Hugh Welchman, 25 august - "Nea Mărin Miliardar", regia Sergiu Nicolaescu, şi pe 26 august - "România neîmblânzită", regia Tom Barton-Humphreys.



Accesul publicului la acest eveniment este liber.



"Cinema în aer liber" este membru al reţelei "Europa Cinemas". AGERPRES