Filme rare din patrimoniul mondial restaurate de marele regizor Martin Scorsese și Film Foundation se văd la CINEVARA

Fundația9 anunță cea de-a doua ediție CINEVARA, programul proiecțiilor de film în aer liber ce vor avea loc pe toată durata verii (9 iulie – 3 septembrie) în grădina Rezidenței BRD Scena9 din cartierul Icoanei (I.L.Caragiale 32).

Ediția din acest an este una cu totul specială, fiind realizată în parteneriat cu Film Foundation, organizație înființată de celebrul regizor Martin Scorsese cu scopul de a recupera și de a conserva patrimoniul cinematografic mondial.

Din board-ul fundației fac parte nume mari de regizori premiați și recunoscuți în toata lumea ca Alexander Payne, Christopher Nolan, Ang Lee, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, George Lucas, Paul Thomas Anderson, Sofia Coppola, Steven Spielberg, Spike Lee sau Wes Anderson care, alături de Martin Scorsese, educă noile generații de cineaști și public în spiritul protejării patrimoniului cultural.

În 2020, Film Foundation împlinește 30 de ani de activitate, iar Fundația9 este onorată să dedice această ediție a CINEVARA eforturilor considerabile pe care organizația americană le-a inițiat în toți acești ani pentru a restaura peste 850 de filme din întreaga lume.

Pentru al doilea an consecutiv, selecția filmelor CINEVARA este semnată de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University și fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii.

Programul CINEVARA 2020 este dedicat diversității culturale și problemelor sociale cu care lumea s-a confruntat de-a lungul timpului, cum ar fi condiția refugiaților senegalezi în anii ’60 ori sacrificiile pe care o fiică trebuie să le facă pentru a-și întreține familia emigrată din Pakistan.

Proiecțiile vor avea loc în fiecare joi, timp de nouă săptămâni, începând cu ora 21.00, cu respectarea tuturor normelor igienico-sanitare impuse de lege. În acest context, vor fi disponibile 30 de locuri pentru fiecare proiecție. Accesul se va face pe bază de bilet,ce poate fi cumpărat pe platforma EventBook.

Filmele vor fi proiectate după cum urmează:

9 iulie // Amintiri despre subdezvoltare (1968), regia Tomás Gutiérrez Alea

16 iulie // Black Girl(1966), regia Ousmane Sembène

23 iulie // Insiang (1976), regia Lino Brocka

30 iulie // Vara secetoasă (1963), regia Metin Erksan

6 august // Servitoarea (1960), regia Kim Ki-young

13 august // Mumia (1969), regia Shadi Abdel Salam

20 august // Culoarea rodiei(1968), regia Sergei Parajanov

27 august // Touki Bouki (1973), regia Djibril Diop Mambéty

3 septembrie // Poveste din Taipei (1985), regia Edward Yang

„CINEVARA este unul din programele dezvoltate ca parte a programării artistice anuale a Rezidenței BRD Scena9 din cartierul Icoanei, centrul nostru cultural care timp de 6 zile pe săptâmână propune publicului larg o ofertă culturală extrem de variată: de la dezbateri și lecturi publice la expoziții de artă contemporană, audiții și întâlniri dedicate muzicii și sunetului la proiecții de film și ateliere pentru copii.

Suntem onorați să organizăm această ediție a CINEVARA ca tribut adus eforturilor făcute de către fundația americană Film Foundation în ultimii 30 de ani de a restaura și recupera filme din cinematografii neglijate. Mai mult ca oricând, recuperarea fizică, dar mai ales simbolică a trecutului este fundamentală în a înțelege mai bine prezentul și a construi un viitor mai bun.

Mulțumim, de asemenea, partenerului nostru fondator, BRD – Groupe Société Générale pentru sprijinul și încrederea permanentă în eforturile noastre de a contribui, sperăm, la o lume mai bună.” Anca Drăgoi, Director Executiv, Fundația9.

CINEVARA este un program al Fundației9, produs și găzduit de Rezidența BRD Scena9.