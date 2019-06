Filmul ''Bohemian Rhapsody'' a determinat creşterea vânzărilor albumelor trupei Queen

Trupa rock britanică Queen a vândut în prima jumătate a anului 2019 mai multe albume în America de Nord decât oricare alt artist, prezenţa melodiilor formaţiei pe coloana sonoră a unor producţii cinematografice şi de televiziune determinând creşterea accesărilor pe platformele de streaming şi a descărcărilor, potrivit Reuters.



Potrivit unui raport realizat pentru prima jumătate a anului de Nielsen Music şi dat joi publicităţii, coloana sonoră a musicalului ''Bohemian Rhapsody'', recompensat cu patru premii Oscar în luna februarie, a fost cel mai bine vândut album de muzică rock în primele şase luni din 2019, pe locul al doilea situându-se compilaţia ''Greatest Hits 1'' tot a trupei Queen.



Trupa Queen a vândut peste 731.000 de albume - mai mult decât oricare alt artist - precum şi cele mai multe melodii în format digital, cu peste 1,3 milioane de descărcări, potrivit Nielsen.



Queen a devenit prima trupă rock care a cântat în deschiderea ceremoniei anuale de decernare a premiilor Oscar din luna februarie de la Hollywood cu o interpretare live a ''We Will Rock You'' şi ''We Are the Champions''.



Interpretarea plină de senzualitate susţinută de Lady Gaga şi actorul-regizor Bradley Cooper pe scena premiilor Oscar a duetului lor câştigător ''Shallow'', din coloana sonoră a filmului '' A Star is Born'', a dus, de asemenea, la o creştere a vânzărilor, balada romantică înregistrând circa 648.000 de descărcări în format digital până la acest moment, potrivit raportului.



Filmul biografic ''Rocketman'' a determinat o creştere de 138% în vânzarea albumelor cantautorului britanic în prima săptămână după lansarea filmului, pe 31 mai.



Colaborarea dintre rapperul Post Malone şi Swae Lee pentru melodia ''Sunflower'' a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 în ianuarie după ce a fost prezent pe coloana sonoră a peliculei de animaţie ''Spider-Man: Into the Spider-Verse''.



Melodia a înregistrat o creştere de 170% în difuzările la radio, iar videoclipul a fost vizionat de peste 642 de milioane de ori pe YouTube.



Raportul are la bază date compilate de Nielsen Music în perioada 4 ianuarie - 20 iunie.

AGERPRES