Filmul "Dumnezeu există și numele lui e Petrunija" a câștigat Premiul LUX al Parlamentului European

Pelicula ''Dumnezeu există şi numele lui e Petrunija'' (Macedonia de Nord/Belgia/Slovenia/Croaţia/Franţa) a câştigat Premiul LUX al Parlamentului European. Preşedintele legislativului UE, David Maria Sassoli, a anunţat filmul câştigător în cadrul sesiunii plenare la Strasbourg.

"Dumnezeu există şi numele lui e Petrunija" este regizat de Teona Strugar Mitevska din Macedonia de Nord şi are în centru o femeie care participă la o întrecere rezervată în mod tradiţional doar bărbaţilor şi reuşeşte să obţină o cruce sfântă, pe care un preot ortodox o aruncă într-un râu.



După ce câştigă competiţia, Petrunya îi înfurie atât pe bărbaţi, cât şi pe preot, care implică poliţia în acest caz. Deşi iniţial nu era o feministă, Petrunya refuză să cedeze rugăminţilor de a restitui crucea şi luptă pentru drepturi egale.

"De ce nu am dreptul la un an de noroc?", întreabă ea făcând referire la premiul pentru câştigătorul întrecerii.



Distincția este acordată de deputaţii europeni în scopul promovării peliculelor europene şi pentru a le oferi posibilitatea de a circula dincolo de piaţa lor naţională şi de a concura mai bine cu filmele americane ce domină piaţa.

AGERPRES