Filmul „Tom și Jerry 2.0”, regia Florin Piersic Jr. are premiera miercuri, 15 iulie 2020

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă miercuri, 15 iulie 2020, pe platforma TNRS – Scena Digitală, premiera filmului „Tom și Jerry 2.0”, adaptare după piesa de teatru „Jerry and Tom”, de Rick Cleveland, regia Florin Piersic Jr., cu Marius Turdeanu, Ali Deac și Ioan Paraschiv în distribuție. Filmul va putea fi vizionat pe 15, 16, 17 iulie 2020, de la ora 19:00 și pe 2, 3 și 4 septembrie 2020, de la ora 19:00. TNRS va prezenta în toamna acestui an, imediat ce situația va permite, și premiera spectacolului cu piesa „Tom și Jerry”, adaptat pentru Sala Mare a Naționalului sibian.

Nu, „Tom și Jerry 2.0” nu este un desen animat!

Este mai degrabă un film de acțiune pentru oameni mari. Este un text îndrăzneț și un spectacol pe măsură, despre crimă și „compasiunea care e cel mai mare dușman”, destinat amatorilor de senzații tari și, mai ales, de umor negru.

„Tom și Jerry 2.0” e ca un blockbuster american cu de toate, à la Tarantino. Personaje badass. Situații limită. Adrenalină. Plus multe alte întrebări (și răspunsuri) care v-au măcinat dintotdeauna: Cine l-a ucis pe Kennedy? Dar pe Elvis? Cine era adevăratul amant secret al lui Marilyn Monroe? Ce mare rol ar fi trebuit să joace Al Pacino?

Și, nu în ultimul rând: cum de este posibil ca niște criminali atât de sângeroși să devină niște personaje atât de atașante? Profund impregnat de mitologia americană contemporană, în care influențele cinematografice, personajele marginale desprinse din lumea underground și violența contextului social specific finalului de secol XX, converg într-un univers ficțional magnetic, textul lui Rick Cleveland prezintă într-o succesiune fragmentară amețitoare camaraderia a doi natural born killers care încearcă să se conformeze filozofiei de viață impusă de jobul lor. Plasați la limita dintre caricatură și (anti)erou gangster, protagoniștii din „Tom și Jerry 2.0” ne oferă o incursiune cinică în lumea celor care ucid sau sunt uciși și care au convingerea intimă că prietenia poate învinge orice. Chiar dacă este posibil să se înșele...

Rick Clevenand a absolvit secțiunea de scriere dramatică din cadrul University of Iowa, fiind în prezent cunoscut, în special, pentru semnarea scenariului și producerea serialului american „Six Feet Under”, dar și pentru participarea la producția serialului-fenomen „Mad Men”. Pe lângă activitatea sa legată de televiziune, Rick Cleveland este autorul câtorva texte destinate scenei de teatru care i-au asigurat celebritatea. Dintre acestea, cea mai cunoscută piesă a sa este „Jerry and Tom” / „Tom și Jerry” care a fost adaptată de autorul însuși pentru a sta la baza filmului omonim din 1998 (regizat de Saul Rubinek) ce îi are în distribuție pe Joe Mantegna și Sam Rockwell.

TOM ȘI JERRY 2.0

Adaptare după „Jerry and Tom”, de Rick Cleveland

TRADUCEREA: Florin Piersic Jr.

REGIA: Florin Piersic jr.

SCENOGRAFIA: Tudor Prodan

DIRECTOR DE IMAGINE: Alexandru Condurache

CAMERA ȘI EDITARE VIDEO: Alexandru Condurache și Florin Piersic Jr.

SUNET: Ovidiu Păcurar

ASISTENT REGIE: Corina Predescu

COORDONATOR MARKETING: Daria Ciobanu

MANAGER PROIECT: Claudia Maior

DISTRIBUȚIE: Marius Turdeanu, Ali Deac, Ioan Paraschiv

DURATĂ: 1h35min

Spectacol nerecomandat celor sub 16 ani.

DATA PREMIEREI: 15 iulie 2020

TITLU ORIGINAL: Tom and Jerry