Francis Ford Coppola va fi recompensat cu trofeul Lumiere pe 2019

Premiul Lumiere pe 2019 va fi acordat regizorului american Francis Ford Coppola în cadrul celei de-a 11-a ediţii a Festivalului Lumiere, ce va avea loc în perioada 12-20 octombrie în oraşul francez Lyon, a anunţat marţi directorul evenimentului, Thierry Fremaux, citat de AFP.



"Francis Ford Coppola spunea adeseori că nu mai doreşte premii, dar s-a lăsat convins de această dată", a declarat directorul Festivalului Lumiere, considerat cel mai mare eveniment de profil din lume dedicat filmelor clasice, a cărui ediţie inaugurală a avut loc în 2009.



Ajuns la vârsta de 80 de ani, Francis Ford Coppola, regizorul trilogiei "Naşul" şi recompensat cu două trofee Palme d'Or şi cu cinci premii Oscar, succede în palmaresul premiilor Lumiere actriţei Jane Fonda, laureata din 2018 a acestui trofeu, atribuit unei personalităţi din universul celei de-a şaptea arte pentru întreaga sa carieră.



După imensele sale succese precum "Patton", "Apocalypse Now" şi "The Conversation", dar şi după câteva eşecuri, precum "Cotton Club", Francis Ford Coppola s-a retras din activitate timp de un deceniu, înainte de a reveni în spatele camerei de filmat în 2007 pentru "Youth Without Youth". Din 2009, cineastul american a semnat pelicule mai discrete, precum "Tetro" şi "Twixt".



Restaurări inedite ale filmelor sale vor fi proiectate la Lyon în cadrul acestui festival, iar o gală specială, intitulată "Nuit du Parrain" ("Noaptea Naşului"), va fi organizată pe 19 octombrie în onoarea celebrei trilogii cinematografice regizate de Francis Ford Coppola.



Festivalul Lumiere îi va omagia şi pe actorii francezi Daniel Auteuil şi Marina Vlady, regizorul sud-coreean Bong Joon-ho - laureatul trofeului Palme d'Or de la Cannes 2019 - şi pe cineastul britanic Ken Loach.



Un omagiu va fi adus regizorului Andre Cayette, iar administratorii colecţiei "Forbidden Hollywood" vor prezenta copii restaurate ale unor filme americane realizate în debutul anilor 1930, precum "Lady Lou", cu actriţa Mae West.



Nu va fi uitat nici filmul mut, căruia îi este dedicată proiecţia "Dans la nuit", ultimul film francez din acest gen cinematografic, regizat de actorul Charles Vanel în 1930, dar şi scurtmetraje cu Charlie Chaplin, care se vor adresa publicului tânăr.



Festivalul Lumiere a înregistrat la ediţia din 2018 un număr de 185.000 de spectatori.

