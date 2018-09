Fructul oprit sezonul 2 episodul 3. Alex și Adrian luptă să o oprească pe Sonia de la un gest necugetat: “Nu trebuie să se termine nimic, Sonia!”

Episodul din această seară din noul sezon “Fructul oprit”, pe care Antena 1 îl va difuza de la ora 20.00, continuă povestea serialului semnat de Ruxandra Ion și aduce în fața telespectatorilor momente pline de suspans, emoție și iubire. Sonia revine în locul în care a vrut să renunțe la viață, la Barajul Paltinu, și își amintește părți importante din trecutul ei.

“Mi-am amintit. Aici am vrut să mor, am vrut să termin cu suferința, cu chinul, cu lacrimile. Aici am vrut să se termine totul”, le spune Sonia (Michaela Prosan) celor doi bărbați, Alex (Petru Păun) și Adrian (Bogdan Albulescu), care au venit să o oprească să facă vreun gest necugetat.

“Nu trebuie să se termine nimic, Sonia!”, încearcă să o liniștească Alex. „Sonia, suntem aici!”, continuă el. Ce va decide Sonia să facă, telespectatorii vor putea vedea, în această seară, de la 20.00, în continuarea sezonului 2 „Fructul oprit”. „Iubirea poate să te facă fericit sau poate să te distrugă”, le zice Sonia celor doi.

Marius Cristescu (Bogdan Stanoevici) este hotărât să-și ducă planul de răzbunare mai departe. „Când am intrat pe poarta pușcăriei, în care am stat opt ani de zile complet nevinovat, mi-am promis că voi face bani, mulți bani, și cu banii ăștia o să construiesc școli, spitale, o să mă ocup de orfani, în fine de toți oamenii fără noroc”, spune el. „Cei care m-au făcut să sufăr, vor suferi la rândul lor, și abia atunci lumea asta va fi a mea”, este dorința sa puternică.

Aniversarea Roxanei (Carmen Tănase) nu trece neobservată, iar la petrecere iau parte Doina (Virginia Rogin), Margareta (Ana Ciontea), Sonia și Adrian, dar și copiii Victor și Traian (Călin și Victor Popescu). Cristescu profită de această întâlnire și le povestește invitaților cum a luat naștere averea sa. “Imaginați-vă Polinezia Franceză și oceanul turcoaz, locul în care se vor zămisli perlele negre”, spune el.

Liniștea în casa Caragea a dispărut odată cu apariția Soniei. „În casă este o tensiune permanentă, iar eu nu mai pot s-o duc, mă seacă de energie și nici nu mai știu ce să-I spun copilului. Nu știu ce s-o mai mint”, mărturisește Ana. Ioan încercă să mai destindă situația și îi propune Anei să meargă, împreună cu Mara (Maria Nicole), într-o loc care să le aducă zâmbetul pe chip. Ana (Cristina Ciobănașu) întâmpină probleme și cu fratele său, Petru (Bogdan Iancu), pe care îl găsește la o cursă de mașini, împreună cu prietenii lui – Suedezu (Gabriel Ciocan) și Fane (Emanuel Baroc).

Și cuplul Tanța – Costică (Doinița Oancea – Liviu Vârciu) întâmpină probleme. “Gândește-te un pic! Ce va fi cu noi peste zece ani? O să avem și noi un copil, probabil, nu?! Copilul nostru o să meargă la școală. Și, la școală, profesoara o să-l întrebe: «Mă, ce e taică-tău și cu măică-ta?». Și ce o să răspundă? Servitori! Asta îți dorești?”, îi zice Costică soției sale.

Ce se va întâmpla cu Sonia, Adrian și Alex, ce misiune îi dă Marius Cristescu Izei (Ioana Blaj) pentru a-l ajuta să se răzbune, cum decurge petrecerea aniversară a Roxanei, acestea sunt doar câteva dintre momentele care pot fi urmărite, în episodul 3 „Fructul oprit”, diseară, de la orfa 20.00.

Cel de-al doilea sezon al serialului „Fructul oprit” se vede, în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1.