Fructul oprit sezonul 2 episodul 32. Adrian dispare fără urmă: “Sonia, ce i-ai făcut nepotului meu? Unde e?”

Sezonul 2 “Fructul oprit” continuă, în această seară, de la ora 20.00, cu răsturnări de situație și întâmplări neașteptate, de care vor avea parte protagoniștii serialului. După calvarul trăit la Pietroșița, Sonia revine în casa Caragea, însă nici aici nu-și găsește liniștea. Ea este nevoită să dea socoteală pentru dispariția lui Adrian și, în plus, are senzația că este urmărită, văzând adesea silueta unei persoane mascate.

După cearta puternică pe care Sonia (Michaela Prosan) și Adrian(Bogdan Albulescu) au avut-o la Pietroșița, el a căzut și s-a lovit la cap. Adrian a dispărut însă de la locul conflictului, lăsând mari semne de întrebare în urma lui. “Adrian m-a lovit de față cu Victor, m-a agresat și a vrut să-i facă rău și lui Cami. Eu nu am mai suportat, l-am împins, s- a lovit la cap. Pentru o secundă am crezut că e mort. Atunci când m-am întors nu mai era”, îi povestește Sonia lui Mihai(Mircea Călin). Ea este nevoită să dea explicații pentru absența lui Adrian. “Sonia, ce i-ai făcut nepotului meu? Unde e?”, încearcă Doina(Virginia Rogin) să descopere, telespectatorii urmând să afle mai multe în episodul pe care Antena 1 îl va difuza, în această seară, de la ora 20.00.

Pe de altă parte, Sonia are parte de toată susținerea și iubirea lui Alex(Petru Păun). “Eu și Sonia vom fi mereu împreună, nimic nu ne mai poate despărți!”, se gândește el.

Bihter(Oana Moșneagu) are o discuție importantă cu Ana(Cristina Ciobănașu) și Ioan(Vlad Gherman) în ceea ce privește căsătoria ei cu Petru(Bogdan Iancu). “Simt că vrei ceva de la noi, doar că nu mi-am dat seama încă ce. Nu vrei casa, nu vrei firma, vrei ceva mai mult”, îi spune Ana tinerei, care vrea să se căsătorească cu fratele ei. La ce gest recurge Helene(Alina Chivulescu) pentru ca această nuntă să nu aibă loc, astăzi, într-un nou episod al serialului “Fructul oprit”.

Nu vor lipsi din episodul 32 nici secvențele pline de umor. Katia(Cosmina Dobrotă) are parte de o cerere inedită în căsătorie. “Flamingo-ul meu, vrei să te căsătorești cu mine?”, o întreabă Suedezu(Gabriel Ciocan). Cum va reacționa ea în fața acestei propuneri, diseară, de la ora 20.00, la Antena 1. Iar în casa oltenilor Boască, Lina(Adriana Trandafir) și Tanța(Doinița Oancea) încep să facă “vrăji”. “Tanțo, eu vreau să știu adevărul! Tu ești vrăjitoare?”, o întreabă Costică(Liviu Vârciu).

Prezența Roxanei(Carmen Tănase), în casa lui Marius Cristescu(Bogdan Stanoevici), o determină pe Magda(Maia Morgenstern) să părăsească locuința acestuia. Cum va încerca Roxana să profite de situație și ce va face Marius Cristescu pentru a o face pe Magda să se întoarcă, în această seară, în serial.

