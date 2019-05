George R.R. Martin ar putea scrie un final diferit al seriei ''Game of Thrones''

Scriitorul american George R.R. Martin a lăsat să se înţeleagă faptul că ar putea alege în ultimele volume din saga sa un final diferit de cel al seriei de televiziune ''Game of Thrones'', relatează marţi AFP.



După ce a lansat, între anii 1996 şi 2011, cinci volume din seria literară ''A Song of Ice and Fire'', pe care este bazată producţia de televiziune ''Game of Thrones'', scriitorul a cedat.



Al şaselea volum, ''The Winds of Winter'', se află încă în curs de scriere, după cum a povestit autorul într-un mesaj publicat luni seară pe blogul personal în care a dat asigurări că va urma şi al şaptelea volum, ''A Dream of Spring''.



În lipsa materialului literar, scenariştii seriei ''Game of Thrones'' au fost nevoiţi să se descurce singuri, ghidaţi totuşi de George R.R. Martin.



"Cum se va încheia? Va avea acelaşi sfârşit ca serialul? Va fi diferit? Ei bine... da. Şi nu'', a scris autorul care trăieşte în Santa Fe, New Mexico.



"Cartea sau seria, care va fi avea finalul 'adevărat'? Este o întrebare prostească. Câţi copii a avut Scarlett O'Hara?, a întrebat el făcând referire la ''Pe aripile vântului'', a cărui eroină are mai mulţi copii în roman, însă doar unul în film. ''Niciunul în viaţa reală - ea a fost un personaj fictiv, ea nu a existat. Serialul este serial, cărţile sunt cărţi; două relatări diferite ale aceleiaşi poveşti'', a adăugat Martin.



''Proza şi televiziunea au atuuri diferite, puncte slabe diferite şi cerinţe diferite. David (Benioff), Dan (Weiss), Bryan (Cogman) şi HBO încearcă să realizeze cea mai bună serie de televiziune pe care o pot realiza. Iar aici eu încerc să scriu cele mai bune romane pe care le pot scrie. Şi da, din ce în ce mai mult ele diferă. Două drumuri care se despart în adâncul pădurilor, cred... însă fiecare dintre noi încă se aşteaptă ca în final să se ajungă în acelaşi loc'', a adăugat autorul.



Finalul seriei TV a suscitat frustrarea a sute de mii de fani ai ''Game of Thrones'', care le reproşează scenariştilor că ultimele episoade au fost ''făcute de mântuială''.



Supăraţi, fani din lumea întreagă au cerut o nouă versiune: o petiţie lansată pe site-ul Change.org primise până marţi aproape 1,4 milioane de semnături.



Pe blogul său, George R.R. Martin a indicat că în prezent colaborează cu HBO, postul care a difuzat "Game of Thrones", pentru cinci serii noi.



De asemenea, autorul lucrează la două proiecte cu platforma Hulu precum şi la o serie a canalului History, notează AFP.

AGERPRES