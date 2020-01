Globurile de Aur 2020. Joaquin Phoenix, câştigător la categoria cel mai bun actor într-un film-dramă

Joaquin Phoenix a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 77-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic graţie rolului interpretat în pelicula "Joker", informează contul de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Christian Bale ("Ford v Ferrari"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Adam Driver ("Marriage Story"), Joaquin Phoenix ("Joker") şi Jonathan Pryce ("The Two Popes").



Starul american mai are în palmares un Glob de Aur, pe care l-a primit în 2006 pentru rolul din "Walk the Line", dar şi alte patru nominalizări pentru filmele "Gladiator", "The Master", "Her" şi "Inherent Vice".



Anul trecut, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de actorul Rami Malek pentru rolul din "Bohemian Rhapsody", un lungmetraj biografic dedicat lui Freddie Mercury, regretatul solist al trupei Queen.



Cea de-a 77-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul, difuzat în direct de postul de televiziune american NBC, este prezentat pentru a cincea oară de Ricky Gervais.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.

