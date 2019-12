Globurile de Aur: Pelicula "Marriage Story" a primit cele mai multe nominalizări

Lungmetrajul "Marriage Story" a primit cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood. Producția a fost propusă la șase categorii, inclusiv la secțiunea "cel mai bun film dramatic".



Printre ceilalţi favoriţi se află "The Irishman", un thriller istoric despre politică şi mafie, regizat de Martin Scorsese, produs de Netflix, dar şi cel mai recent lungmetraj al lui Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", fiecare primind cinci nominalizări.



Cea de-a 77-a gală de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 5 ianuarie 2020 la Los Angeles, cu două zile înainte de închiderea procedurii de votare pentru stabilirea nominalizărilor la premiile Oscar.

AGERPRES