HAPPYCINEMA oferă noi documentare și un portofoliu variat de producții online

Platforma online HAPPYCINEMA oferă noi titluri care pot fi vizionate din confortul propriei locuințe. Catalogul este foarte divers, cu producții de scurtmetraj și lungmetraj, și cuprinde genuri pentru toate gusturile, de la documentare, comedii, filme romantice, drame și chiar teatru online pentru copii.

,,De la debutul platformei, documentarele de artă au fost cele mai vizionate, au avut succes, ceea ce ne-a convins de apetitul românilor pentru filme de calitate. Vom oferi săptămânal titluri noi cu subtitrare în limba română. Filmele pot fi accesate în siguranță, la o calitate excelentă”, a declarat Ecaterina Mateescu, manager Happy Cinema.

Mai jos sunt noile documentare disponibile pe platformă:

Van Gogh – A New Way of Seeing

Documentarul oferă o perspectivă nouă asupra biografiei unuia din cei mai iubiți artiști ai lumii, având acces nelimitat la comorile din Muzeul Van Gogh din Amsterdam și prezintă interviuri exclusive cu echipa curatorială a muzeului și istorici de artă.

Canaletto & the Art of Venice

Cinefilii se vor îmbarca într-un tur care îi va duce în locurile îndrăgite ale secolului al XVIII-lea, care au fost imortalizate de Canaletto – de la Podul Rialto la Piata San Marco, și de la Palatul Dogilor la Biserica Santi Giovanni e Paolo.

Florența și Galeriile Uffizi

„Florența și Galeriile Uffizi: o călătorie în inima Renașterii” este mult mai mult decât un documentar clasic de artă: este o călătorie multidimensională, multi-senzorială în Renașterea italiană prin cele mai frumoase și reprezentative lucrări de artă ale perioadei.

Leonardo da Vinci. Geniul din Milano

Documentarul urmărește anii pe care Leonardo Da Vinci i-a petrecut în Milano, perioadă în care a devenit un ilustru simbol al Renașterii. În acest context, Milano a fost un oraș de legendă, un adevărat epicentru cultural.

Degas: Passion for Perfection

Filmul este o călătorie de la Muzeul Fitzwilliam din Cambridge, a cărui colecție a lucrarilor lui Degas este cea mai reprezentativă din Marea Britanie, până pe strazile Parisului. Având acces exclusiv la lucrări rare și diverse, documentarul spune povestea fascinantă a încercărilor lui Degas de a atinge perfecțiunea prin experimentarea cu noi tehnici și prin lecțiile pe care le-a învățat studiindu-i pe maeștrii din trecut.

În săptămânile următoare, vor fi disponibile și mult așteptatele documentare Klimt & Schiele – Eros și Psyche, Tintoretto. Un rebel în Veneția, Water Lilies of Monet – The Magic of Water and Light, Gauguin în Tahiti. Paradisul pierdut, Muzeul Prado. O colecție a minunilor și multe altele.