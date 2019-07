HBO conduce în topul nominalizărilor la premiile Emmy, urmat de Netflix

HBO şi saga sa medievală "Game of Thrones" conduc în topul nominalizărilor la premiile Emmy, informează Reuters.



HBO a obţinut 137 de nominalizări, dintre care 32 pentru "Game of Thrones", fiind urmat de Netflix, cu 117 nominalizări.



Comedia Amazon Studio "The Marvelous Mrs Maisel" a primit 20 de nominalizări, în timp ce "Cernobîl", produs de HBO, despre dezastrul nuclear din 1986, a fost recompensat cu 19 nominalizări.



Premiile Emmy vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii care se va desfăşura la Los Angeles pe 22 septembrie.

AGERPRES